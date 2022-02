Ziel: Die Schulgasse in Gmünd nach Aufwertung baulich entschärfen

Als „Thema, das ich jetzt angehen werde“ nennt der Gmünder SPÖ-Stadtparteiobmann und neue Bezirksparteichef Michael Bierbach die Verkehrssituation in der Schulgasse in Gmünd: Als Verkehrs-Stadtrat sei er, so Bierbach, mit immer mehr Anrainerbeschwerden konfrontiert.

Die Straße hatte einst eigentlich nur die Erschließungsfunktion für das Grätzl hinter dem Gymnasium bis zur Passauergasse. Im Vorjahr wurde sie wie berichtet aufgewertet, indem sie an die neu ausgebaute Brüder-Baumann-Straße angeschlossen wurde – wodurch sie nun im Bereich der Firma Baumann auch direkt an die Schremser Straße angebunden und somit eine neue Verkehrsachse ist. „Dazu kam aber auch noch der Umbau der Gymnasiumstraße, die im oberen Bereich nur noch eine Einbahnstraße ist. Wer die früher nahm, um der Ampel bei der Volksbank-Kreuzung zu entgehen, der nimmt jetzt tendenziell die Schulgasse“, sagt Bierbach.

Rosenmayer: „Es wird wunderschön werden.“

Im Zuge der Umgestaltung wurde 2021 der ganze Bereich zwischen Schremser Straße und Bahnhofstraße zur Tempo-30-Zone mit Rechtsvorrang, die Schulgasse sei aber nach Meldungen von Anrainern „eher zur flotten Durchzugsstraße statt zur Beruhigungszone geworden“, klagt Bierbach, „die Fahrer werden hier immer rücksichtsloser“. Vor allem dann, wenn in den Schulen der Unterricht ende, beginne in der Straße der Wirbel.

Eine neue Straßenverbindung leite natürlich auch Verkehr, räumt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) im NÖN-Telefonat ein, „ansonsten würde man keine neue Straße bauen. Aber man macht sowas nicht aus Jux und Tollerei, sondern hat dabei die allgemeine Verkehrssituation im Auge.“ Dafür sei unter anderem eben auch die großflächige 30er-Zone geschaffen worden, dadurch solle sich das erhöhte Verkehrsaufkommen nicht unangenehm bemerkbar machen. Rosenmayer: „Wir müssen miteinander schauen, dass der 30er auch wirklich eingehalten wird.“

Dabei werde auf jeden Fall auch das nächste in diesem Bereich ins Visier genommene Straßenprojekt helfen – nach der Generalsanierung der Gymnasiumstraße soll heuer die Schulgasse komplett erneuert sowie mit einem Geh- und Radweg ausgestattet werden. „Sie soll dann in Zusammenarbeit mit Verkehrs-Sachverständigen ebenfalls so gestaltet werden, dass der Verkehr automatisch eingebremst wird“, betont Rosenmayer, und verspricht: „Die Menschen werden damit genauso zufrieden sein wie mit der neu gestalteten Gymnasiumstraße – es wird wunderschön werden.“

Fußgänger-Sorge zwischen Klein- und Großeibenstein

Was der SPÖ-Obmann genauso forcieren will, das ist die Verbindung zwischen den Ortschaften Klein- und Groß-Eibenstein: Zwischen den jeweiligen Gehsteig-Enden klafft eine etwa 500 Meter lange Lücke, wo auch das Bankett nicht wirklich gut begehbar ist. Bierbach – selbst Eibensteiner – verweist darauf, dass hier alleine 400 Menschen leben, zwischen den Orten reger Austausch bestehe und der Verkehr mehr werde: „Dass es weder Gehsteig noch Straßenbeleuchtung gibt, ist vor allem abends gefährlich. Es gehört endlich eine Lösung her, und wenn es ein Verrohren des Grabens mit der Option ist, darüber zu gehen.“

Stadtchefin Rosenmayer kennt die Angelegenheit als „langjähriges Thema der SPÖ“ und sichert auf NÖN-Nachfrage zu, es aufgreifen zu wollen.

