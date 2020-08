Die Frage über die Zukunft des markanten Axmann-Hofes beim Kreisverkehr am oberen Ende der „Einkaufsmeile“ beschäftigt die Gmünder seit der Vorwoche: Die Immobilien-Eigentümerin BWSG hatte gegenüber der NÖN erstmals konkrete Verkaufs-Absichten des Gebäudekomplexes mit 39 Wohneinheiten und einem Büro in fünf Stiegen genannt.

Auf dem Weg erfuhr auch die Stadtführung – zumindest offiziell – erstmals definitiv von den Plänen der Genossenschaft, in denen auch ein Verkauf an die Stadtgemeinde als Option genannt wird. Auch vom Interesse einer Supermarkt-Kette sprach Vorstand Jürgen Dumpelnik gegenüber der NÖN.

Welche Rolle die Stadt in Zeiten abgespeckter Budgets durch die Corona-Pandemie spielen könnte, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Vor allem, wie VP-Klubchef Martin Preis beteuert: „Wir haben leider noch keinerlei Angaben und wissen auch nicht, von welchen Summen hier überhaupt die Rede wäre. Wir hoffen auf einen ersten Gesprächstermin.“ Grundsätzlich signalisiert er hohes Interesse an einem „Erhalt des Wohnraums in bester Wohnlage“.

Letzteres wäre auch der Wunsch der Sozialdemokraten, wie deren Klubsprecher Thomas Miksch betont: Ein Abriss solle verhindert werden, „wichtig wäre es, die Wohnungen endlich wieder dem Markt zuzuführen.“ Einen Kauf durch die Stadtgemeinde hält er angesichts der angespannten Finanzsituation für keine so gute Idee. Er hofft, dass die Übernahme der Gebäude durch eine andere Genossenschaft eingefädelt werden kann.

29 Wohnungen sind laut BWSG unbelegt, Vorwürfe wegen eines provozierten Leerstandes – zugunsten alternativer Pläne – werden scharf dementiert. Die Nachfrage nach leistbaren Wohnungen in der Bezirkshauptstadt übersteigt das Angebot derzeit um ein Vielfaches.