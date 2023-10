Zivilschutzverband NÖ: Gruppenführer starteten in Ausbildung

Die Aktion „Füreinander Niederösterreich“ wurde durch das Land NÖ in Zusammenarbeit mit zahlreichen Organisationen ins Leben gerufen. Dabei soll in Katastrophenfällen Landsleuten geholfen werden, wenn Blaulichtorganisationen ihren Einsatz abgeschlossen haben. Die Betroffenen sollen durch ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützt werden, um die Folgen der Katastrophe zu bewältigen.

Um zu helfen und zu unterstützen, sind keine besonderen Fähigkeiten vonnöten, sondern jede Person kann nach den persönlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten dabei sein. Die Ausbildung der interessierten Personen hat der NÖ Zivilschutzverband übernommen. Er bietet einen eintägigen „Grundkurs“ an, in dem die hilfswilligen Personen mit den Grundzügen von Katastrophenhilfe vertraut gemacht werden. Darüber hinaus braucht es Personen, die die jeweiligen Hilfseinheiten koordinieren, anleiten, führen und organisieren. Der erste Lehrgang zur „Führung von Gruppen“ hat vor Kurzem im Kompetenzzentrum Gmünd des NÖ Zivilschutzverbandes begonnen. Diese Ausbildung ist in drei Blöcke zu je zwei Tagen gegliedert.

Teilgenommen haben Personen aus ganz NÖ: Christian Grammel aus Mautern; Herbert Kössner, Litschau; Andrzej Kurek, Würmla; Rene Kutzer, Horn und Franz Stebegg, Tullnerbach. Bundesheer, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei erläuterten ihre Anteile an der Katastrophenhilfe, um Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu verbessern. Auch die gesetzliche Situation des Krisen- und Katastrophenmanagements wurde vorgestellt. Alle Kurse zu „Füreinander Niederösterreich“ sind kostenlos, eine Anmeldung genügt.