Ein neues Kapitel für den Zivilschutzverband in Niederösterreich wurde am Sonntag in Gmünd aufgeschlagen: Am Tag genau 60 Jahre nach der Gründung des Verbandes wurde in Gmünd die Konstituierende Sitzung des ersten eigenständigen Zweigvereines in Niederösterreich abgehalten.

NÖZSV-Präsident Christoph Kainz sprach von einem „historischen Ereignis“ für die NÖ Zivilschutzfamilie: „Damit sind auch die strukturellen Grundlagen für die Initiative ‚Füreinander NÖ‘ geschaffen. Hier werden wir zukünftig strukturiert mit der Zivilgesellschaft unsere Hilfe vor Ort anbieten können!“

Der Zivilschutzverband im Bezirk Gmünd konnte seit Ausbruch der Corona-Pandemie vielfältige Hilfestellungen bieten. „Unsere Mitglieder helfen bei Test- und Impfstraßen mit, haben sich bei vielen anderen Projekten engagiert“, so Kainz. Seit Ende März ist im Zivilschutzzentrum auch die Impfstraße bzw. das Impfzentrum untergebracht. Es soll auch Dreh- und Angelpunkt des neuen Zweigvereins im Bezirk Gmünd werden.

Bei der Generalversammlung wurde Bezirksleiter René Schreiber zum Obmann gewählt. Zusammen mit seinen Stellvertretern Michael Prinz und Günther Sohr sieht er die Region für die kommenden Jahre gut gerüstet. „Wir haben ein engagiertes Team, das sich in vielen Bereichen einsetzt und bereit ist, den Menschen vor Ort Unterstützung und Hilfestellung anzubieten.“ Neben dem Engagement bei der Covid-Bekämpfung soll künftig auch ein Fokus auf die Bewusstseinsbildung bei Themen wie Black-Out und Bevorratung gesetzt werden. „Außerdem wollen wir im Zivilschutzzentrum einen Ort des Austausches, Schulung und Zusammenarbeit für alle Einsatzorganisationen bieten. Unsere Stärke ist der Zusammenhalt und das Miteinander“, betonte Schreiber.