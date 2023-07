Zu Besuch im Bastelmarkt: Im Reich der Knöpfe, Wolle und Dekoartikel

Die Kundin möchte eine Kugel mit Glitzer versehen. Ob sich ein Spray oder eine Alternative zum Aufstreichen am besten eignet, fragt sie. Die Chefin muss nicht lange überlegen, fragt nach dem Material der Kugel und erläutert Vor- und Nachteile unterschiedlicher Produkte. Die Kundin scheint zufrieden zu sein. Gespräch beendet.

Marion Wurz bahnt sich ihren Weg zurück in den hinteren Teil ihres „Bastelmarkt“ in der Kirchengasse in Gmünd. Auf 600 Quadratmetern ist dort alles rund ums Basteln, Handarbeiten und Dekorieren zu finden. Der Versuch, den Bastelmarkt darüber hinaus zu beschreiben, ist kein einfacher. Aber er lohnt sich – hoffentlich.

Ganzes Sortiment fürs Basteln, Handarbeiten, Dekorieren

„Einzigartig“ trifft es gut. Kaum ein anderes Geschäft im Umkreis ist ähnlich bunt, detailliert und mit offensichtlicher Hingabe sortiert. Man könnte dazu neigen, es üppig zu nennen. Aber vielfältig trifft es besser. 1979 wurde der Bastelmarkt von Marion Wurz‘ Vater, Lambert Schandl, gegründet. Sein Fokus lag am Plattenzuschnitt für den Eigenbau, die fachmännische Beratung gehörte für den gelernten Tischler dazu. Im Laufe der Zeit erweiterte er das Sortiment Schritt für Schritt auch um Bastelwaren.

Wurde der Betrieb mit einer Verkaufsfläche von rund 50 Quadratmetern gegründet, ist sie nach mehreren Umbauten auf heute 600 Quadratmeter gewachsen. Eines hat sich in all den Jahren nicht geändert: Wer sich handwerklich und kreativ austoben will, der wird hier fündig. Es gebe schon den einen oder anderen Laden, der für den Handarbeits- und Bastelbedarf ausgestattet ist, auch im Waldviertel, sagt Marion Wurz. Oder die Konkurrenz vom Diskonter. „Aber ein ganzes Sortiment wie bei uns, das ist selten.“

Die Sache mit der Konkurrenz...

Seit 2002 leitet Marion Wurz den Bastelmarkt. Wo sie den Beruf der Einzelhandelskauffrau erlernt hat? „Hier, weil das Geschäft so speziell ist, dass ich es in einem anderen Betrieb nicht hätte lernen können“, schmunzelt sie. Das zeigte sich auch in der Berufsschule: Ihre Lehre war nicht die klassische Einzelhandelslehre, deshalb ging es zum Lernen auch zu den Raumausstattern. Wurz nahm Handarbeitsartikel und Dekoration ins Sortiment auf, heute sagt sie: „Die Bereiche Handarbeiten, Basteln und Dekoration machen je ein Drittel aus. Ohne eines von ihnen würde es nicht funktionieren.“ Vor einigen Jahren hat sie die Kerzengestaltung für sich entdeckt, kreiert nun Tauf-, Hochzeits- und Geburtstagskerzen individuell nach Kundenwunsch. Auch weil sie sich selbst dafür interessiert.

Nach der Ostöffnung wurden Geschäfte mit ähnlichem Angebot in Tschechien freilich zur Konkurrenz für den Bastelmarkt. Alleine das Garn sei „drüben“ wesentlich günstiger gewesen, erinnert sich Wurz. Mittlerweile sei der Preisunterschied marginal. Dass die Qualität bei ihr besser ist, davon ist sie überzeugt. Und besser als bei den Diskontern sowieso.

Wirklich gefährliche Konkurrenz sei aktuell aber weder das eine, noch das andere, so Wurz, sondern Online-Shopping: Trends gehen zwar in Richtung Handarbeiten, durch das internationale Teilen von Bildern in Sozialen Netzwerken wird allerdings auch mal nachgefragt, was es in Österreich nun mal nicht gibt.

Überblick behalten? Selbst ist die Frau

Auf der einen Seite eine ganze Wand mit raumhohen Regalen voller Wolle, da die bunte und facettenreiche Sammlung an Knöpfen, dort Dekoschilder mit Aufschriften wie „Nur Hunde haben Besitzer, Katzen haben Personal“. Der aufmerksame Kunde darf sich zurecht fragen, wie hier der Durchblick behalten werden kann. „Indem ich alles selbst bestelle, selbst auspacke und selbst einräume“, erklärt Marion Wurz. Sie beschäftigt eine Mitarbeiterin, den Überblick behält sie aber stets auch selbst.

Ja, der Bastelmarkt ist voller Schätze – mitunter bis obenhin. Aus gutem Grund, wie Wurz sagt: „Wir können nur verkaufen, was wir hier vor Ort haben. Sobald wir Ware bestellen müssen, ist der private Onlinekauf schneller.“ Seit über 40 Jahren konnte sich der Bastelmarkt trotzdem behaupten. Der Vorteil sei, dass das Geschäft langsam und über eine lange Zeit gewachsen ist, sagt sie. Müsste man neu in Ausstattung investieren, sei es sicher schwieriger seinen Platz zu finden. Auch aus finanzieller Sicht.

Vom Glitzerspray rät Marion Wurz ab, mit einem anderen Produkt könne die Kundin schön deckende Schichten erreichen. Hätte sie sich für den Onlinekauf oder Diskonter entschieden, hätte sie das nicht erfahren – zumindest nicht vor dem Kauf. Oder in den Worten von Marion Wurz: „Ich probiere fast alles selbst aus, damit ich die Kunden beraten kann.“