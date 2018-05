Einige Aufmerksamkeit hatte der Gmünder Zahnarzt Zoran Radenkovic geerntet, als er vor wenigen Wochen in der NÖN auf die aus seiner Sicht nicht akzeptable Verkehrssituation vor allem im Dreieck zwischen Bahnhofstraße, Weitraer Straße und Emerich-Berger-Straße aufmerksam gemacht hatte. Jetzt wärmt eine Gmünderin, die im betroffenen Bereich wohnt und nicht genannt werden möchte, das Thema neuerlich auf.

Vor allem Mitarbeiter eines Supermarktes würden die Eggerthgasse zunehmend zuparken. Lieferanten könnten dadurch mitunter nicht abladen, Besucher der Frau fänden keinen Parkplatz in der Nähe des Hauses. Bis in die Kreuzung zur Mexikogasse stehen ihr zufolge häufig bereits Autos – dadurch würden häufig gefährliche Situationen entstehen, zugleich würden die Möglichkeiten zum Ausweichen bei Gegenverkehr zunehmend abhanden kommen. Sie fordert eine Einbahnregelung. „Ich habe mein Anliegen schon vor zwei Jahren bei der Gemeinde deponiert, passiert ist seither nichts“, sagt sie.

Arbeit an Gesamtkonzept mit neuen Parkflächen

Letzteres will Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) so nicht stehen lassen. Ihm zufolge wird bereits in einem fortgeschrittenen Stadium an einem Verkehrskonzept für das gesamte betroffene Gebiet gearbeitet, in das auch in Absprache mit Experten, Anrainern sowie dem SPÖ-Verkehrs-Stadtrat Christian Rupp („das Konzept war mit seine Idee“) verschiedene Wünsche eingebettet werden sollen. Die Herausforderung ist für ihn klar: „Irgendwo muss der Verkehr durchkommen, und irgendwo müssen die Autos stehen. Wir möchten und müssen das miteinander lösen.“

Einbahnen alleine könnten, fürchtet Martin Preis, wieder neue Engstellen schaffen. Er spricht daher von einer bereits relativ konkreten Idee zur Schaffung einer neuen Parkfläche als Teil des Gesamtkonzeptes – und verweist darauf, dass bis dahin laut Straßenverkehrs-Ordnung zwei Fahrstreifen frei bleiben müssen, alles andere illegales Parken ist.