Zum 15. Jubiläum der Sole-Felsen-Welt treue Mitarbeiter geehrt

Am Ende eines turbulenten 15. Jubiläumsjahres, in dem die Sole-Felsen-Welt in Gmünd neben mehr als fünf Lockdown-Monaten letztlich dennoch Spitzenwerte für Therme, Hotel und Restaurant erreichte, standen die eigenen Mitarbeiter im Zentrum: Geschäftsführer Bernhard Strohmeier – selbst ein Urgestein im Betrieb – nahm Ehrungen für 10 bzw. 15 Jahre im Haus vor.

Für ihren Einsatz von der Geburtsstunde vor 15 Jahren an wurden Petra Schandlova, Mitarbeiterin an der Kassa, und Thomas Berger, Technik-Leiter in Bad und Hotel, geehrt. Unter den Mitarbeitern, die seit zehn Jahren mit dabei sind, waren Badekassen-Leiterin Silvia Selzer, Daniela Pajones, die Leiterin für das Housekeeping im Hotel, und Solinchenclub-Leiterin Petra Macho vom Hotel.

Geschäftsführer Strohmeier übergab im Rahmen einer kleinen Feier – freilich unter Wahrung aller Covid-Vorgaben – Blumengrüße und „Treue urkunden“ der Sole-Felsen-Welt: So lange Zeiten beim selben Betrieb seien heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dankte er, Gastronomie und Hotellerie hätten in den beiden Covid-Jahren an Attraktivität eingebüßt. Im Seminarraum wurde nach einem Fotoshooting im Freien – mit Abstand – auf die Jubilare angestoßen.