Zum ersten Mal: Halloween-Rock im Gmünder Kulturhaus .

Der Verein Kulturhaus lud am 31. Oktober zum Halloween-Rock in das Kulturhaus Gmünd ein. Zahlreiche Personen, darunter einige in Verkleidung, waren gekommen. Trotz freier Spenden erhielt jeder, der entweder im Halloween- oder Band-Outfit kam, einen Getränkegutschein und ein Stamperl Schnaps beim Eintritt.