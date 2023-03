Zum Vaterunser-Stein: Bildband neu aufgelegt

Die Neuerscheinung ist ein Bildband mit 82 Seiten, davon 76 Farbbild-Seiten, zur Entstehungsgeschichte des ,,Vaterunser-Steines“ auf halber Strecke zwischen Ludwigsthal und Kottinghörmanns vor 63 Jahren und der durch den Gmünder Josef Gottler veranlassten Sanierung der Gebetsschrift im Jahr 2022 (die NÖN berichtete).

Der Bildband mit Fotos von Franz Krestan hat ein handliches Format mit 21x21cm. Die ersten Exemplare waren sofort vergriffen. Bücher der zweiten Auflage sind ab sofort in der Buchhandlung Stark in Gmünd und der Buchhandlung Spazierer in Schrems zu erwerben.

