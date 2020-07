Ein 15-Jähriger aus der Gemeinde Großdietmanns fuhr am 13. Juli gegen 16 Uhr mit seinem Moped CPI von der Mühlgasse in Richtung Litschauer Straße. Am Sozius befand sich ein 15-Jähriger aus der Gemeinde Kirchberg. Vermutlich wegen eines Fahrfehlers stieß der Vorderreifen des Mopeds gegen den rechten Randstein. Dadurch kamen die beiden Burschen zu Sturz. Sie mussten mit Rettungswägen ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert werden.

Laut Polizei erlitt der Lenker einen Bruch des rechten Schlüsselbeines und diverse Abschürfungen. Sein Begleiter kam mit Abschürfungen davon.

Die Feuerwehr Gmünd musste die Fahrbahn reinigen, da vom Moped Betriebsmittel ausgeflossen waren.