Julia Gaugusch-Prinz: „Kino soll ein leistbares Vergnügen bleiben“

So wie hier riecht es sonst nirgendwo. Ein bisschen nach Popcorn, ein bisschen nach Kindheit. Hinter der Kasse sitzt heute die Chefin. Das Telefon klingelt, sie erklärt, welche Plätze noch frei sind. Dann ist Zeit für ein Gespräch. Die NÖN besuchte Julia Gaugusch-Prinz im Kino: ein Rückblick auf ein bewegtes Jahr 2022, eine Bestandsaufnahme zu Seh-Gewohnheiten und Mitarbeitersuche und ein Ausblick mit Grund zum Feiern.

Die Auswirkungen der Covid-Pandemie machten sich auch im Vorjahr noch bemerkbar. „Vor allem zu Jahresbeginn gab es wenige besucherstarke Filme“, sagt die Kinobetreiberin. Dreharbeiten verzögerten sich, Filmstarts genauso. Als die Besucher eigentlich wieder kommen durften, blieben sie oftmals trotzdem noch aus. „Bei den Leuten war teilweise eine große Skepsis spürbar. Es ist auch verständlich: Sie durften viele Monate nicht rausgehen, mussten sich erstmal wieder daran gewöhnen“, sagt Gaugusch-Prinz. Das treffe vor allem ältere Zielgruppen.

Dass Blindbewerbungen geschickt werden, kommt fast gar nicht mehr vor.“ Julia Gaugusch-Prinz über die Personalsuche

Rund 26.000 Besucher im Gmünder Kino

Seit 2008 führt sie die Standorte Gmünd und Zwettl als „Waldviertler Kinos“. In Gmünd hat sie im vergangenen Jahr rund 26.000 Besucher verzeichnet. „Im Vergleich zu 2019 hinken wir doch deutlich nach“, resümiert sie. In Zahlen bedeutet das: Zwischen den beiden Jahren liegt ein Besucher-Minus von 25 Prozent. Dennoch wurde in beide Kinos investiert, seit etwa einem Monat ist in jeweils einem Saal ein 4K-Laserbeamer in Betrieb. Gaugusch-Prinz: „Wir haben viel positives Feedback bekommen.“ Eine derartige Qualität sei zuhause nicht machbar.

Damit spricht sie den aktuell wohl größten Konkurrenten an. Vorbei sind die Zeiten, als sich das Kino mit dem linearen Fernsehen duelliert hat. Oder die kleinen familiengeführten Betriebe mit den großen Kinoketten. Der Konkurrent heißt nicht erst seit 2022 „Streaming“, die Pandemie habe Entwicklungen durchaus verstärkt, meint sie: „Sonntagnachmittag war eine Zeit, wo die Leute traditionell ins Kino gegangen sind. Sie haben sich informiert, was gespielt wird und sind verlässlich gekommen. Das gibt es heute gar nicht mehr.“

Gerade Erwachsene seien schwerer ins Kino zu bekommen – vor allem wenn es um anspruchsvollere Filme gehe. Oder unter der Woche: „Nach der Arbeit ist es eben einfacher, sich fürs Streaming zu entscheiden.“ Insgesamt sei das Publikum zuletzt selektiver geworden, das Interesse für Nebenbei-Angebote abseits der Top-Trends gesunken.

Große Unterschiede zwischen den zwei Kinostandorten

Die Bilanz zum vergangenen Jahr fällt für beide Standorte überraschend unterschiedlich aus. Hat das Gmünder Kino „nur“ 26.000 Besucher angezogen, waren es in Zwettl laut Betreiberin rund 41.000 Personen. Dass Gmünd weniger „zieht“ als Zwettl sieht Gaugusch-Prinz nicht als Ausnahme des vergangenen Jahres: „Zwettl hat ein wesentlich größeres Einzugsgebiet und mehr jüngeres Publikum. Wir merken, dass in Gmünd junge Leute fehlen.“

2004 hat sie das Kino von ihrer 2022 verstorbenen Mutter Liese übernommen, 2008 entstanden die „Waldviertler Kinos“. Das klingt nach einem Jubiläum für den Zwettler Standort – und ist es auch. Der 15. Geburtstag soll mit einem Fest im Sommer gefeiert werden.

Zuverdienst für Junge nun ein geringerer Anreiz?

Insgesamt arbeiten bei den Waldviertler Kinos 18 Mitarbeiter. Bei der Personalsuche gehe es ihr ähnlich wie den meisten Gastronomiebetrieben, sagt Julia Gaugusch-Prinz: „Auch bei uns gibt es Wochenend- und Abenddienste.“ Manchmal auch kurzfristig. „Wir haben immer einige Schüler und Studenten beschäftigt, die einen Nebenjob gesucht haben. Es ist schwieriger geworden, hier jemanden zu finden.“ Der Zuverdienst-Aspekt rücke in den Hintergrund, der Stellenwert der Freizeit steige offenbar schon in jungen Jahren: „Dass Blindbewerbungen geschickt werden, kommt fast gar nicht mehr vor.“

Der große Wunsch fürs heurige Jahr: „Das Team und ich möchten zu einem Arbeitsrhythmus mit einer gewissen Routine zurückkehren, zu einem Business as usual.“ Klar, die Teuerungen hat auch das Kino abbekommen. Weder beim Buffet noch bei der Kinokarte habe man die Preise angehoben. „Mein Gedanke ist, dass das Kino ein leistbares Vergnügen bleiben soll“, sagt Julia Gaugusch-Prinz.

Heuer kommen Otto, Super Mario & schnelle Autos

Ein Vergnügen, das ist das Kino auch für sie, nach bald 20 Jahren an der Spitze des Unternehmens. Dieser Tage steht ein Besuch der Münchener Filmwoche an: „Man sitzt zehn Stunden am Stück im Kino, sieht sich neue Filme an. Das ist wahnsinnig anstrengend, aber sehr interessant.“ Das Programm für die nächsten Monate ist fertig, umfasst etwa „Dungeons & Dragons“, „Ein Mann namens Otto“, „Der Super Mario Bros. Film“ und „Fast & Furious 10“.

Wieder läutet das Telefon, die nächste Reservierung. „Die Karten bitte fünfzehn Minuten vor Beginn abholen“, wird dem Anrufer gesagt. Es übertönt die Geräusche des Films im Saal nicht ganz. Ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Emotion, ein bisschen Popcorn. So klingt es nur hier.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.