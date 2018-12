28 km vom Stift Zwettl bis Gmünd, waren am 23.12., 19 Läufer des LT Gmünd und Laufkameraden aus den Bezirke Zwettl und Waidhofen, mit dem Friedenslicht unterwegs.

Angeführt von der sportlichen, Abgeordneten zum Nationalrat, Martina Diesner-Wais und Bernhard Bock. Begleitet wurden die Lichtträger von 2 Radfahrern und einem Begleitfahrzeug.

Insgesamt waren auf den Teilstrecken 41 Läuferinnen und Läufer unterwegs

Wie gewohnt, stellte das Gmünder Lauf Team wieder die stärkste Gruppe, die gemeinsam mit allen anderen, um 13.00 Uhr, von Stift Zwettl weg starteten. Entlang der Strecke wurden sie in allen Orten nett empfangen und die wartenden Personen freuten sich über das Friedenslicht, dass ihnen übergeben wurde. Die Laufteilnehmer aus den Bezirken Zwettl und Waidhofen waren in ihrem Beztirk weiter unterwegs. Um 16.10 Uhr traf das Gmünder Lauf Team in ihrem Heimatbezirk ein. Danach kamen sie um 16.50 Uhr nach Albrechts zum Feuerwehrhaus. Nach Übergabe des Lichtes, ging es weiter nach Gmünd, zur Herz Jesu Kirche, wo sie von Pater Georg und Thomas Binder herzlich empfangen wurden. Auch das Rote Kreuz Gmünd war anwesend um das Licht zu empfangen und es weiter zu verteilen.

Nach einer feierlichen Andacht in der Herz Jesu Kirche, verabschiedeten sich die Sportler.