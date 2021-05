„Ich habe Schnaps getrunken, weil meine Oma gestorben ist. Dann bin ich zur Arbeit. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich im Spital in Waidhofen wieder munter geworden bin“, schilderte eine 31-Jährige aus Gmünd vor Gericht.

Sie wollte sich alkoholbedingt nicht mehr daran erinnern können, dass sie am 22. Jänner dieses Jahres als Mitarbeiterin des Klinikums Zwettl auf der Intensivstation für einen Tumult gesorgt hat: Außer Rand und Band habe sich die 31-Jährige nicht beruhigen lassen, und nach einer Beiß-Attacke gegen einen Pfleger auch die alarmierten Polizisten angegriffen – wild um sich geschlagen und versucht, die Beamten zu beißen, schilderten die Zeugen.

Die zwangsweise Vorführung der Tobenden in das Landeskrankenhaus für psychische Gesundheit in Waidhofen an der Thaya durch die Polizei scheiterte letztlich: „Sie hat sich so gesträubt und wir wollten keine Gewalt anwenden, sie nicht verletzen. Das Krankenhaus hat dann den Transport übernommen, sie vorher sediert“, erläuterte ein Polizist.

Auf das Konto der 31-Jährigen ging auch ein Diebstahl in Gmünd. Von einem Marktstand ließ sie einen Sack Kartoffeln und einige Flaschen Leinsamen-Öl mitgehen.

Die 31-Jährige wurde wegen des Widerstands gegen die Staatsgewalt im Zustand voller Berauschung (2,1 Promille) und Diebstahls zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.