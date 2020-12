Es ist zweifelsfrei eine Zäsur für den Arbeitsmarkt im Gmünder Bezirk: Gerhard Ableidinger, der fast 34 Jahre lang das Gesicht des Arbeitsmarktservice Gmünd in der Bahnhofstraße war, trat mit 1. Dezember seinen Ruhestand an.

Mit Helga Usnik und Ewald Bachhofner stehen auch die zwei langjährigen Unternehmensberater vor der Pensionierung. Neuer Geschäftsstellenleiter ist der Zwettler Harald Resch – das Ernennungsdekret erhielt er nicht im Rahmen eines Festaktes, sondern coronabedingt in den Postkasten.

Berufsleben als Achterbahnfahrt. Der Ruhestand ist für Ableidinger nach Jahrzehnten mit allen Höhen und Tiefen, die etwa der Niedergang der einst mächtigen Textil- und Glasindustrie und zugleich das Erstarken von Leitbetrieben wie Leyrer+Graf, Elk, Moorheilbad Harbach, Sole-Felsen-Welt oder Waldviertler Werkstätten mit sich brachte, wohlverdient. Zu tun gab es im Regelfall mehr als genug.

„Wir mussten an unsere Grenzen gehen.“ Gerhard Ableidinger zum mehr als fordernden letzten Jahr

Man habe sich in seiner Zeit aber immer an den Grundprinzipien in Klarheit und Offenheit gegenüber Mitarbeitern und Kunden orientiert, blickt er zurück: „Das Aufzeigen von Chancen und Möglichkeiten sowie der gegenseitige Respekt sind in der Führungsarbeit und auch in der Dienstleistung wesentliche Aspekte. Besonders die Menschen zu unterstützen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, war mein Hauptanliegen.“

Als 28-Jähriger ohne Bewerbung zum Chef. 1977 hatte Ableidinger als Jugendlichenberater zum damaligen Arbeitsamt Zwettl gefunden. Vier Jahre später war er in den Heimatbezirk Gmünd gewechselt, wo ihn fast über Nacht ein Karrieresprung ereilte: Zehn Tage vor der Pensionierung des Leiters war kein Nachfolger in Sicht, so wurde er am 22. Dezember 1986, 28-jährig und Standort-Jüngster, ohne Bewerbung oder Hearing zum Chef per 1. Jänner 1987 bestimmt.

Die eigene Nachfolge werde einmal geplanter ablaufen, hatte der Dietmannser im NÖN-Interview zum 30-jährigen Geschäftsstellenleiter-Jubiläum angekündigt. So war es dann auch. Harald Resch, der zuvor 20 Jahre lang Unternehmenskunden in Zwettl betreut hatte, wechselte schon 2017 als Abteilungsleiter der Beratungszone nach Gmünd, wurde Anfang 2019 zu Ableidingers Stellvertreter und nun zu dessen Nachfolger.

Herausforderungen für Nachfolger Resch. Der 52-Jährige tritt seine Aufgabe während einer coronabedingt historischen Belastungsprobe für Betriebe, für Arbeitslose und für die 18 Beschäftigten im AMS Gmünd an. Erschwerend hinzu kommt eine massive Pensionswelle im Haus mit fünf Pensionierungen binnen elf Monaten, darunter bricht im neuen Jahr mit Helga Usnik und Ewald Bachhofner auch die seit Jahrzehnten bewährte Serviceschiene für Unternehmer weg.

Resch, in Fußballerkreisen als Funktionär beim SC Zwettl bekannt, bringt aber die nötige Portion Teamgeist und Siegeswillen in die neue Aufgabe mit. „Gerade in dieser Zeit des Ausnahmezustandes ist es wichtig, Kunden und Betrieben Sicherheit zu geben und unterstützend zur Seite zu stehen. In den nächsten Wochen wird es darum gehen, die Herausforderungen zu meistern, um danach wieder neu ‚durchstarten‘ zu können – ich bin davon überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen werden!“ In die Unternehmensberatung will er sich nach dem Abgang von Usnik und Bachhofner auch selbst stärker aktiv einbinden.

Gmünd: Bezirk der Gegensätze. Gerhard Ableidinger übergibt einen überaus ungewöhnlichen Arbeitsmarktbezirk. So blieb die Zahl der unselbständig Beschäftigten in den vergangenen zehn Jahren mit etwa 14.300 stabil, obwohl der Anteil der über 65-Jährigen an der Wohnbevölkerung zunahm und die Einwohnerzahl im Bezirk mit mehr als hundert Kilometer langer Bundesgrenze zwischen 2002 und 2019 um 7,9 Prozent schrumpfte, während sie landes- und bundesweit um 8,6 bzw. 9,9 Prozent stieg. Die Erwerbsquote lag 2019 mit 79,7 Prozent nur leicht unter dem Landestrend (80,6%).

Ungewöhnlich ist auch die Art, wie sich der Arbeitsmarktbezirk bisher quer durch alle Altersgruppen in der Coronakrise geschlagen hat – weit besser als der NÖ-Schnitt. So stieg hier zwischen Jänner und Oktober die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen gegenüber 2019 „nur“ um 18,2 Prozent (NÖ: +29,7 %).

Trotz Corona wurde die Zeit zur Findung eines neuen Jobs gegenüber 2019 um 15 Prozent reduziert, während es landesweit nur eine Verkürzung um 5,8 Prozent war. Und während die Zahl der offenen Stellen im NÖ-Schnitt um mehr als ein Zehntel zurückging, hat das AMS Gmünd heuer im Schnitt um sogar 17,6 Prozent mehr freie Stellen als im Vorjahr gemeldet.

Das seien trotz der insgesamt unerfreulichen Entwicklungen Werte, die sich „in der aktuellen Situation sehen lassen können und die sicher auch auf das Engagement von Gerhard Ableidinger und seinem Team zurückzuführen sind“, lobt AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich.

Die feinen Unterschiede. Mag das Waldviertel von außen auch als großes Ganzes gesehen werden – der scheidende und auch der neue Gmünder AMS-Chef kennen aus ihren Jahren in Zwettl die feinen Unterschiede. Diese sehen sie vor allem in der jeweiligen betrieblichen Struktur und der geografischen Lage.

„Im Gmünder Bezirk ist der Radius zur Jobsuche durch die lange Grenze eingeschränkt, dafür haben viele den großen Industriebetrieb quasi über der Straße“, sagt Harald Resch: „Zwettl hatte hingegen nie die großen Industriebetriebe mit über 500 Mitarbeitern an einem Standort, hat dafür aber viele Klein- und Mittelbetriebe – und aufgrund der guten Straßenanbindungen in alle Richtungen einen sehr hohen Auspendler-Anteil.“

Große Betriebe hatten Ableidinger freilich in harten Zeiten die größten Sorgen bereitet. „Was alleine durch Pleiten am Glas- und Textilsektor an Arbeitsplätzen verloren ging, das hatte der Zwettler Bezirk gar nie. Zwettl hat dafür viele kleinere Betriebe im Bau- und Baunebengewerbe, dadurch im Vergleich zu Gmünd eine wesentlich höhere Saisonarbeitslosigkeit im Winter und dementsprechend niedrigere Arbeitslosigkeit im Sommer“, analysiert Ableidinger.

Abschied mit weinendem Auge. Der Abschied fiel dem AMS-Urgestein nach einem Berufsleben für den Arbeitsmarkt alles andere als leicht, auch wenn er durch CoV erleichtert wurde. „Wir alle mussten an unsere Grenzen gehen, mussten alleine in den ersten zwei Phasen der Kurzarbeit 540 Anträge bearbeiten“, blickt Ableidinger auf arbeitsreiche letzte Dienstmonate zurück. Die bislang immer noch gut 70 Anträge in Phase drei der Kurzarbeit hatten im Herbst noch einmal eine Verschärfung gebracht.

Schmerzvoll ist für den geselligen Neo-Pensionisten, der gemeinsam mit Kurt Steinbauer von der Geschäftsstelle in Zwettl für musikalische Unterhaltung auch bei großen AMS-Events bekannt ist und so manchen Job auch in seiner Freizeit vermitteln konnte, freilich die wenig feierliche Art des Abganges: „Er geschah sehr leise. Wegen Corona musste nicht nur schon lange im Voraus die für 4. Dezember geplant gewesene Feier, sondern zuletzt auch der Abschied in kleiner Runde mit den engsten Kontakten abgesagt werden. Das tut weh.“ Die Entscheidung für den Gang in den Ruhestand sei aber schon im Jänner gefallen, als Corona außerhalb Chinas noch kein Thema war.