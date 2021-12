Spenden für Verein „Tutgut": Kindern Gutes tun

Für gemeinnützige Vereine ist es in Pandemie-Zeiten nicht einfach, Spenden zu sammeln. Seit knapp zwei Jahren müssen Benefizveranstaltungen ausfallen. So musste auch der Förderverein „Tutgut“, der in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Klinikum Zwettl schwerkranke Kinder und deren Familien unterstützt, heuer auf Einnahmen aus dem Adventmarktstand und viele Spenden verzichten.

Umso größer war die Freude, als nun Dorothea und Lothar Ebhart von der Amaliendorfer Firma Stelo Schrumpftechnik nach Weitra kamen, um Obfrau Stephanie Fürstenberg einen Spendenscheck über 1.500 Euro für Tutgut zu überreichen. Stelo wurde 2001 als Handelsbetrieb gegründet und ist Anbieter von Produkten rund ums Kabel – etwa Schrumpfschläuche, Kabelverschraubungen und Kabelbinder – sowie Produkten für die Verbindungs- und Befestigungstechnik. Die Kunden kommen hauptsächlich aus den Bereichen Schaltschrankbau, Kabelkonfektion, Elektrotechnik und Breitbandausbau.

Unternehmer unterstützen regionale Hilfsprojekte

Zahlreiche Produkte werden von den fünf Mitarbeitern kundenspezifisch hergestellt oder konfektioniert. Ein großes Lager in Amaliendorf sichert eine schnelle Lieferung zu Kunden in Österreich, dem angrenzenden Ausland sowie Rumänien. „Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung 2021 freuen wir uns, hier einen kleinen Beitrag leisten zu können. Als Waldviertler Unternehmen ist es uns ein Anliegen, Organisationen in der Region zu unterstützen“, betonen Dorothea und Lothar Ebhart.

Auch die Heidenreichsteiner Druckerei Janetschek, vielfach ausgezeichnet und bekannt für ihre ökologische und soziale Ausrichtung, hilft jedes Jahr Menschen, die weniger Glück im Leben haben. Heuer unterstützte die Druckerei den Förderverein Tutgut und damit Familien im Waldviertel mit 500 Euro: „Solch schwierige Situationen sind oft nicht oder nur schwer allein zu bewältigen. Da alle finanziellen Mittel ausschließlich aus Spenden, Benefizaktionen, Sponsoren und Mitgliedsbeiträgen bestehen, kann diese Weihnachtsspende auf jeden Fall einen guten Beitrag leisten“, erklärt Geschäftsführer Erich Steindl.

Seit 2005 konnte durch Tutgut etwa 1.000 Waldviertler Familien mit schwer erkrankten Kindern, die dadurch in soziale, finanzielle oder auch psychische Notlagen geraten sind, geholfen werden. Alle Mitarbeiter wirken ehrenamtlich, daher kommt jeder Cent direkt und unbürokratisch den Hilfsprojekten zugute. Obfrau Fürstenberg: „Bitte lesen Sie unseren Jahresbericht und helfen Sie uns mit einer Spende, damit wir die Familien unterstützen können, die dringend Hilfe brauchen.“ tutkinderngut.at