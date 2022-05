Zechpreller: „Meine Oma wird bezahlen“

Werbung

Mit 100 Euro im Börsl reiste ein Deutscher nach Österreich ins Stubaital: Die Berge zu bewundern, wie der 34-Jährige vor Gericht beim Betrugsprozess in Krems erzählte. Das sei nicht viel Bargeld, allein die Hotelrechnung mache ein Vielfaches aus, kommentierte die Richterin. Er habe ja seine Sozialhilfe erwartet, erklärte der Deutsche. Als die Finanzspritze ausblieb, sei er dann einfach abgereist: „Ich hätte es später bezahlt“, beteuerte der Beschuldigte. Er sei dann ins schöne Waldviertel gereist: „Er kam mit dem Taxi, ohne Socken und Schuhe, nur mit einem Rucksack“, erinnerte sich ein Hotelier aus dem Bezirk Zwettl, der dem Deutschen erst mit Geld für die Taxifahrt aushalf und dann 146 Tage Kost und Quartier gab.

Stolze 11.000 Euro machte die Rechnung letztlich aus, von der noch immer 4.800 Euro offen sind. Die Differenz bezahlte die Oma des 34-Jährigen, die immer wieder aushilft, wie der Enkel beteuerte. Er versicherte, dass sie auch für die restlichen Schulden, die er in Gmünd (dort stahl er ein Rad) und in Rottenbach (dort ließ er CBD-Produkte in einem Hofladen mitgehen) gemacht hat, aufkommen werde.

Die nächste Zeit bekommt der vorbestrafte Deutsche Kost und Quartier auf Staatskosten: Er muss 15 Monate hinter Gittern absitzen. Rechtskräftig.

