„Ganze Bäume brennen lichterloh, die glühenden Zapfen werden zu Geschoßen. Diese fliegen mehrere Hundert Meter weg, entzünden wiederum den Boden. Das Feuer breitet sich rasend aus, bis zu vier Kilometer pro Stunde.“ Die Abordnung der Feuerwehren aus dem Bezirk Gmünd erlebt beim Hilfseinsatz in Nordmazedonien Unvorstellbares. Auch Bezirkskommandant Erich Dangl ist nach seiner Rückkehr vom Schauplatz am 9. August fassungslos.

Ausgerückt sind am 5. August mit der NÖ Wald- und Flurbrand-Truppe Bernhard Grill (Karlstift) und Thomas Back (Großpertholz) im Karlstifter Kommandofahrzeug, sowie Christoph Adamec mit dem Brander Tanklöschfahrzeug als Teil der Logistikeinheit NÖ, Dominik Krenn und Fritz Bauer (Hoheneich), Benjamin Thor und Wolfgang Fuchs (Albrechts) sowie Jochen Miniböck (Kleedorf). Ein erstes Quartett kehrte am 8. August zurück, das zweite wird am 11. August abgelöst. „Dann fliegen wieder drei Floriani aus Karlstift, Großpertholz und Brand runter“, sagt Dangl: „Jetzt gibt es Unterstützung von der Berufsfeuerwehr Wien.“ Zunächst waren 80 NÖ Kameraden und eine steirische Abordnung ausgerückt.

privat

Krenn: „Bevölkerung kämpft mit Schaufeln und Rechen.“ Der Kontakt in die Heimat ist aus der Krisenregion mangels Infrastruktur denkbar schwer, sagt Michael Preissl, Gmünder Bereitschaftskommandant im Katastrophenhilfsdienst, der neben Manfred Staud (Großhöbarten) und Johann Preisl (Süssenbach) im Landesführungsstab in die Vorbereitung des Einsatzes involviert war. Es habe gerade einmal Satellitenfunk auf die Beine gestellt werden können.

Die Lage vor Ort beschreibt Dominik Krenn, Kommandant der Hoheneicher Wehr, im NÖN-Telefonat via Whats- app – andere Verbindungen sind fast unmöglich. „Auf einer Fläche von 50 m 2 brennt der Wald, viele Orte sind vernichtet. Es gibt keine Infrastruktur und auch keine Feuerwehren. Die Bevölkerung hilft sich selber, kämpft mit Schaufeln und Rechen gegen die Flammen an“, so Krenn.

Oben: Blick ins blau-gelbe Quartier. – Unten: Bezirkskommandant Erich Dangl am Schauplatz. privat

Das blau-gelbe Camp ist zehn Kilometer vom Brand entfernt, es ist wie auf NÖN.at berichtet dank eines eigenen NÖ Logistikzuges mit Küche, Sanitäranlagen, Zelten und Tankstelle autark. Täglich kommen Aufträge, die abgearbeitet werden. „Wir hatten bereits Erfolge, konnten Dörfer vor den Flammen retten. Die Bevölkerung ist äußerst dankbar, wir bekommen Essen und Trinken.“ „Firefighter Austria“ heißt es auf den T-Shirts der österreichischen Helfer. Sie seien, so Krenn, sehr geschätzt. „Ein ‚Danke Austria’ hört man überall.“

Schwere Löschwasser-Beschaffung. Es gibt sehr wenige Hydranten in den Orten, um die Tanks der Löschfahrzeuge zu speisen. Mittlerweile haben die Floriani eine „Verteidigungslinie“ mit eigener Wasserleitung errichtet. Damit können die 30.000-Liter-Behälter befüllt werden.

Erich Dangl hat „sowas wie hier noch nie gesehen. Der Einsatz ist äußerst gefährlich. Ich bin sehr froh, dass es bisher noch keine Verletzten gegeben hat. Jeder, der dabei ist, kann daraus nur lernen.“