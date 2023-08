Gmünder Bauunternehmen Großprojekt: Leyrer+Graf arbeitet am „grünen Ring“ in St. Pölten

Bis 2026 soll das Projekt „Green Loop“ in St. Pölten fertig werden. Foto: DnD Landschaftsplanung

E rneut beteiligt sich Leyrer+Graf an einem Großprojekt in der Landeshauptstadt St. Pölten. Nachdem das Gmünder Bauunternehmen bei der Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Europaplatz 2021 mit den Erd- und Baumeister- sowie Kabelverlegearbeiten beauftragt wurde, werden aktuell Einbautenerneuerungen am Promenadenring vorgenommen.

Dort fiel im Frühling der Startschuss zur Umsetzung des „Green Loop“ – des größten innerstädtischen Bauprojektes Österreichs. Oberstes Ziel: wesentlich mehr Grünflächen an zentralen Stellen im Bereich der Julius-Raab-Promenade und der Dr.-Karl-Renner-Promenade. Voraussichtlich noch den ganzen Sommer über wird Leyrer+Graf dort in der ersten von drei Bauphasen arbeiten. Für Wasser-, Strom- und Glasfaserleitungen zuständig Das Gmünder Bauunternehmen zeichnet für die Verlegung der neuen Wasserleitung im Auftrag vom Wasserwerk St. Pölten sowie die Leitungsverlegungen für die EVN-Gruppe und A1 in der Dr.-Karl-Renner-Promenade verantwortlich. „Leyrer+Graf ist in diesen Dingen ein bekannter und verlässlicher Partner der Landeshauptstadt“, betont Baukoordinator Christian Groissmaier. Für die Einbautenträger sei der Vorteil auch der, dass es mit Leyrer+Graf nur einen Ansprechpartner für die Verlegungen gebe, erklärt Thomas Pranz, Projektleiter von Leyrer+Graf: „Es kommt eine Stufenkünette zur Ausführung, die aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Einbautenträger zeit- und lageversetzt von uns mit zwei Partien ausgeführt wird.“ Die Wasserleitung werde in einer Tiefe von etwa zwei Metern verlegt, danach die restlichen Leitungen in einer Tiefe von rund 1,20 Metern. Leyrer+Graf ist für Einbautenerneuerungen zuständig. Foto: Timo Aringer Seit der letzten Juniwoche und voraussichtlich noch bis Ende September arbeitet Leyrer+Graf mit zwei Partien zu je vier Personen in St. Pölten. Zur Neugestaltung der Promenade, die heute anstelle der ehemaligen Stadtmauer verläuft, gab es einen Planungswettbewerb, bei dem das Konzept „Green Loop“ als Sieger hervorging. Der Bereich soll mit mehr Grünflächen ausgestattet und vom Durchzugsverkehr befreit werden. Wechselnde Verkehrsführung ist eine Besonderheit „Herausfordernd sind die laufende Umleitung des Straßenverkehrs, der Radfahrer und der Fußgänger, da wir uns im innerstädtischen Gebiet von St. Pölten befinden“, sagt Leyrer+Graf-Projektleiter Pranz. Je nach Baufortschritt gebe es eine ständige Anpassung der Verkehrsführung. „Das erfordert sowohl für die Bevölkerung, insbesondere der Anrainer, als auch für unsere Mannschaft vor Ort eine erhöhte Aufmerksamkeit dieses Verkehrsgeschehens.“ Bedeutet: Sperren, Umleitungen und geänderte Kreuzungsbereiche. Bauvorhaben in der Landeshauptstadt zogen zuletzt auch archäologische Funde und Erkenntnisse mit sich. Auch die Arbeiten von Leyrer+Graf rund um den entstehenden „Green Loop“ werden von einem Archäologen begleitet. Thomas Pranz: „Für die Wissenschaft sind archäologische Funde bedeutende Schätze, für Baufirmen bedeuten sie aber oftmals Verzögerungen.“ Der vorgegebene Korridor befinde sich hauptsächlich im Bereich von alten Leitungen. Man gehe deshalb nicht davon aus, dass es zu umfangreichen Verzögerungen durch mögliche archäologische Funde kommen wird. Umsatzplus von 18,8 Prozent erreicht In der Firmenzentrale von Leyrer+Graf in Gmünd freute sich das Team um CEO Stefan Graf laut Bericht des Wirtschaftspressedienstes unterdessen über ein Umsatzplus von 18,8 Prozent bzw. 75 Millionen Euro von 2021 auf 2022. Der Umsatz lag im Vorjahr demnach bei 550 Millionen Euro. Erst vor kurzem hat Niederösterreichs größtes Bauunternehmen wie berichtet seine Beteiligung am Recyclingunternehmen Regrub Waste & Recycling GmbH aus Krems im Sinne einer „Kreislaufwirtschaft“ bekanntgegeben.