Ausflug ins Waldviertel: Trompetenklänge vom Blockheide-Turm

Die 54-köpfige Pensionistengruppe unternahm eine Busreise ins Waldviertel und besuchte die Gmünder Blockheide und die Glashütte Apfelthaler in Alt-Nagelberg. Emmerich Hießl hat als Vollblutmusiker seine silberne Trompete stets im Handgepäck - so auch bei der Fahrt ins Waldviertel. Erstes Ziel war der Naturpark Blockheide. Emma Gringer (82) und der Etzn Emmerich auf den 26m hohen Aussichtsturm, wo er zur Überraschung aller spontan spielte. Der Applaus ließ nicht lange auf sich warten, waren die Klänge doch weit herum zu hören.

„Auch die Mitarbeiterin des Blockheide-Shops war total begeistert und hat gemeint, dass meine Darbietung grandios und einzigartig gewesen sei“, so Hießl. Nach diesem besonderen Erlebnis ging es weiter zum Mittagessen in die Latschenhütte und zur Glashütte Apfelthaler in Alt-Nagelberg. Der Ausklang dieses Tagesausfluges wurde im Gasthaus Winter in Steinbach begangen.