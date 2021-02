Es hat schon viele herausfordernde Zeiten für Herbert Weber und seine Fahrschule gegeben. „Ich habe immer gedacht, das Hochwasser war schlimm. Aber das Vorjahr war ärger“, sagt er. Vor allem die Planbarkeit fehle: Am Montag konnte die Fahrschule ihren Betrieb wieder ganz aufnehmen, wenige Tage zuvor kam erst die Info, dass in den Theoriekursen Fernlehre erlaubt ist.

Deshalb erzählt Weber im NÖN-Gespräch vorm Wochenende noch, dass er sich selbst erst mit den Online-Tools zurechtfinden müsse. Eine halbe Stunde nach dem Telefonat die Info: Fahraus- und Weiterbildungen sind unter strengen Auflagen wieder in Präsenz gestattet. Die Option will er nutzen.

Weniger Fahrschüler

Der nächste Führerschein-Kurs startet am kommenden Montag als Abendkurs, in der Fernlehre könnte er wohl 45 Schüler aufnehmen, sagt Weber. Auf so viele Personen sei der Kursraum in der Fahrschule zugelassen. In Präsenzkursen seien es aktuell zehn. Aber auf 45 Fahrschüler komme er in Abendkursen ohnehin nicht, selbst in den Ferien seien es ob der geburtenschwachen Jahrgänge deutlich weniger als früher. „Das habe ich aber kommen sehen“, sagt Weber. Er spricht aus Erfahrung – feiert die Fahrschule im Herbst doch ihr 30-jähriges Jubiläum.

Ferienkurse als ein wichtiges Standbein

„Das ist unser größtes Geschäft, davon zehrt man dann“, erklärt er. Umso schmerzvoller, dass Oster- und Weihnachtskurse im Vorjahr wegen der Lockdowns ausfallen mussten – genauso wie die Abendkurse dazwischen. Und jetzt auch noch der Semesterkurs Anfang Februar. Dafür erwartet sich Weber eine hohe Nachfrage nach B-Kursen in den Osterferien. Dass die Fahrschule nun wieder öffnen konnte, freut ihn: „Wenn wir die Kurse jetzt abhalten können, wird ein bisschen was abgearbeitet und es staut sich zumindest nicht noch mehr. Sonst kommen die Leute zu keinem Führerschein mehr.“

„Enorm“ sei in der Zeit zwischen den Lockdowns die Nachfrage nach A-Führerschein-Kursen gewesen, die Zahl der Fahrstunden gestiegen: „Ich habe mir ein neues Motorrad gekauft, auf dem ich besser sitzen kann“, schmunzelt Weber.

Gestaut hat es sich auch bei Prüfungen

Gleich am Montag fand die erste praktische Führerschein-Prüfung statt. Wie in den Fahrstunden auch, mit FFP2-Masken. Einige Führerscheinanwärter warten seit der Vorweihnachtszeit auf ihren Schein, die habe man nun vorgezogen, erklärt Weber. Auch Theorieprüfungen sind nun wieder möglich. Verloren gegangen ist in der Krise aber freilich weit mehr – nämlich auch finanziell: Die Entschädigung für den ersten Lockdown sei gering gewesen. Und: „Ein Auto kostet auch beim Stehen, das weiß jeder Fahrzeugbesitzer.“

Im Sommer habe es durch die Ferienkurse genug Arbeit gegeben. Aktuell seien seine Mitarbeiter noch bis März in Kurzarbeit: Neben Herbert Weber gibt es in der Fahrschule zwei weitere Vollzeit- und eine Halbtagslehrkraft sowie eine Sekretärin.

Auch Easy Drivers froh über Fernlehre

„Es ist ein Befreiungsschlag für die vielen Fahrschüler, die auf ihre Kurse warten“, sagt Werner Fichtinger, Geschäftsführer der „Easy Drivers“-Fahrschulen mit Standort in Gmünd. Weihnachts- und Semesterkurse haben auch hier gefehlt: „Schon im letzten Sommer gab es großen Nachholbedarf. Jetzt gerade warten gar nicht wenige darauf, endlich starten zu können.“ Der Lockdown brachte weitere Probleme: „Viele haben vorher mit der Ausbildung begonnen und wurden dann mittendrin unterbrochen. Nach drei Monaten Wartezeit müssen die jetzt effektiv wieder von vorne anfangen“, sagt Fichtinger. Auch für L17-Anwärter ging viel Zeit verloren – ohne Theoriekurs darf schließlich nicht privat mit den Eltern gefahren werden.

Online-Kurse der „Easy Drivers“ in vollem Gange

„Der Vortrag wird live im Internet übertragen, die Schüler loggen sich von zu Hause passwortgeschützt mit einem mobilen Endgerät ein. Dank einer speziellen Software können die Schüler mit den Vortragenden online interagieren und Fragen stellen“, erklärt er. An einen Qualitätsverlust glaubt er nicht: „Es ist höchstens anstrengender für den Lehrer. Für die Schüler ist es meiner Meinung nach sogar angenehmer. Man kann entspannt daheim sitzen und spart sich die Anreise.“

Fahrsicherheitstraining

Herbert Weber ist auch Geschäftsführer des Fahrsicherheitszentrums im Access-Park. „Da staut es sich richtig“, sagt er. Teilnehmer kommen für’s Training aus dem ganzen Waldviertel – und darüber hinaus – nach Gmünd. Am Montag ging es auch hier wieder los. Coronabedingt dürfen momentan aber nur neun Leute in einen Kursraum. Außerdem gelten FFP2-Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln.

Fuhrpark modernisiert

Trotz aller Wirren hat Herbert Weber kräftig investiert: Ein „Activboard“ ersetzt Leinwand und Beamer im Kursraum, im Fuhrpark wurden zwei VW Golf VII gegen neue VW Golf VIII eingetauscht. Damit wird die Fahrschule für die nächsten herausfordernden Zeiten gerüstet sein.