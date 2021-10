Viele werden sich fragen, warum Bier-Silvester am 1.10., aber Braumeister Karl Trojan aus Schrems erklärte im Rahmen des Bierfestes beim Stadtwirtshaus Hopferl in Gmünd: Früher, als es noch keine Kühlanlagen gab, begann das Braujahr immer am 1.10., wenn keine zu hohen Temperaturen mehr zu erwarten waren.

Es wurde zum Bieranstich eines Spezialbieres eingeladen, welches extra für das Oktoberfest 2021 gebraut wurde. Den Anstich nahmen die Wirtstochter Cornelia und Magdalene Uitz, die Biersommelier in der Brauerei Schrems ist, durch. Die Gruppe HaLiBo sorgte für die musikalische Umrahmung. Ein besonderer Gag nach dem Bieranstich, war das Bier-Moped, wo der Zapfhahn beim Scheinwerfer montiert und ein Doppelmalzfass eingebaut waren.

Danach konnte bei der Doppelverkostung, zwischen Lagerbier vom Holzfass und Doppelmalz, vom Moped gezapft, unterschieden und diskutiert werden.

Das überaus süffige Bier mundete den Gästen und wurde bis auf den letzten Tropfen entleert. Die gelungene Veranstaltung erfreute nicht nur das Hopferl- und das Brauereiteam, sondern auch die zahlreichen Gäste.