Stark-Buch-Frühling: Comeback mit Rudi Anschober

Was Chatnachrichten österreichischer Politiker, das Schicksal einer Familie und der Rücktritt eines Gesundheitsministers gemeinsam haben? „Eigentlich ist es die Nachbetrachtung der vergangenen zwei Jahre“, sagen Birgit und Reinhard Stark von der gleichnamigen Gmünder Buchhandlung. Auch. Die Themen sind zugleich Inhalt der drei Bücher, aus denen beim diesjährigen Stark-Buch-Frühling gelesen wird. Nach zwei Jahren Pause kehrt das Literatur-Highlight in der Bezirkshauptstadt nämlich wieder zurück ins Palmenhaus.

Jubiläum wird zum 11. Geburtstag nachgeholt

Um die Chatnachrichten österreichischer Politiker wird es zum Start am 21. April gehen: Florian Scheuba liest aus seinem aktuellen Buch „Wenn das in die Hose geht, sind wir hin“ – einer satirischen Spurensuche in Mobiltelefonen. Ein ganz besonderes Programm hat sich das Buchhandlungs-Team für den 22. April überlegt. Auf der Bühne: Nicht nur Judith W. Taschler, die ihren Familienroman „Über Carl reden wir morgen“ vorstellt, sondern auch die Gmünder Band „Acoustic Avenue“. Anlass für den musikalischen Auftritt ist das Zehn-Jahres-Jubiläum der Buchhandlung Stark. Wie berichtet wurde das eigentlich schon im Vorjahr begangen, die Feier wird erst heuer nachgeholt. Mit Judith W. Taschler hat Birgit Stark sogar eine ihrer persönlichen Lieblingsautorinnen am Jubiläumsabend zu Gast: „Als ich die Ankündigung ihres neuen Buches gesehen habe, wusste ich: Sie ist fix dabei.“ Am Vormittag hält die „Fixstarterin“ noch eine Lesung für Schüler aus dem Gymnasium und Schulzentrum.

Rudolf Anschober liest „Pandemia“. Foto: Parlamentsdirektion/J. Zinner

Der Rücktritt eines Gesundheitsministers meint freilich Rudolf Anschobers Rückzug aus der Bundespolitik. In „Pandemia“ beschreibt er die „Innenansichten eines Ausnahmezustandes“ – und liest sie am 23. April zumindest zum Teil in Gmünd vor. Der Anspruch an das Programm beim Buch-Frühling sei stets die Mischung aus Literarischem, Witzigem und einem Sachbuch, erklärt Birgit Stark. Das dürfte auch heuer wieder gelungen sein. Die Anknüpfung an die Erfolge der bisherigen Buch-Frühlinge ist übrigens besonders „rund“: 2020 wäre das Literaturwochenende aus Termingründen Einzellesungen gewichen – die allesamt wegen der Pandemie abgesagt werden mussten.

Hoffnung auf mehr Literatur-Veranstaltungen

Die Lesungen haben dem Team und den Kunden gefehlt, sagt Birgit Stark: „Wir wurden oft gefragt, ob es das wieder geben wird.“ Ja, denn: Während die Covid-Lage 2021 bis ins Frühjahr ungewiss war, habe sich schon im Herbst abgezeichnet, dass die Planungen starten können. „Wir waren sehr optimistisch und hoffen, dass wir auch in der Buchhandlung wieder Veranstaltungen abhalten können“, sagt Reinhard Stark.

Auch ein literarisches Herbstprogramm sei wieder angedacht, genauso wie die Wiederaufnahme der Kinderwerkstatt. Vorerst wächst aber die Freude auf den sechsten Stark-Buch-Frühling – mit der Spurensuche in Mobiltelefonen, einem Familienschicksal, Pandemie-Innenansichten und der Jubiläums-Nachfeier.

