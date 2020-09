Die NÖN berichtete in der Vorwoche über diese neuerliche Einrichtung – schon zu Beginn der Corona-Pandemie war das Spital für die potenzielle Aufnahme Corona-Kranker vorbereitet gewesen, nun musste der Schritt tatsächlich vollzogen werden.

„Seitdem am Landesklinikum Gmünd Covid-19-Erkrankte betreut werden, wird unserem Personal sowohl im privaten als auch im öffentlichen Umfeld teils mit Skepsis, aber auch Ausgrenzung begegnet. Das führt in einer ohnehin sehr belastenden Situation zu unnötigen Kränkungen“, heißt es seitens des Landesklinikums, das auf das umfassende Sicherheits-und Hygienekonzept verweist, mit dem der maximal möglichen Schutz für Patienten und Personal gewährleistet werden könne.

Die Mitarbeiter würden auch die wöchentlichen Screening-Untersuchungen, die vom Land Niederösterreich angeboten werden, rege in Anspruch nehmen.

Dass seitens der Standortleitung jetzt um Respekt für die Mitarbeiter im Krankenhaus gebeten werden muss, ist anscheinend von Nöten. In der Aussendung heißt es nämlich: „Wir bitten, den Menschen, die in dieser Ausnahmesituation gerade Außergewöhnliches leisten und somit auch dafür Sorge tragen, dass die medizinische und pflegerische Versorgung für die lokale und regionale Bevölkerung weiterhin in der gewohnten Qualität aufrecht erhalten bleibt, mit dem nötigen Respekt zu begegnen.“

