Mehr als 3.000 ehrenamtliche Einsatzstunden, großteils reibungslose Organisation und keine wirklichen Probleme – das ist die Kurzbilanz der 21 Gemeinden für die Corona-Massentests am Wochenende.

Einsatz war enorm

78 Mitarbeiter des Roten Kreuzes standen in den 21 Gemeinden bei insgesamt 42 Teststraßen im Einsatz. Die Sanitäter sorgten für die Probenabnahme, sie wurden dabei von Ärzten und diplomiertem Pflegepersonal unterstützt. Zwei Mitarbeiter des Bezirkskommandos sorgten für die Koordination. Insgesamt kamen die Rot-Kreuz-Mitarbeiter auf knapp 800 Einsatzstunden.

Auf mehr als doppelt so viele Einsatzstunden brachten es die Feuerwehrmitglieder. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl leisteten seine Kameraden bei den Tests zusammen 1.900 Einsatzstunden. 309 Floriani aus 67 Wehren waren direkt bei den Tests dabei oder sorgten für die Logistik. 17 weitere Mitglieder aus acht Wehren haben den Transport der Testsets aus Tulln in die Gemeinden übernommen.

Beim Massentest in Heidenreichstein gingen SP-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier und seine Stellvertreterin Margit Weikartschläger mit gutem Beispiel voran und gehörten zu den ersten Testpersonen. Franz Dangl

Seitens des Bundesheeres waren sechs Soldaten in Heidenreichstein sowie an die 30 in Gmünd eingesetzt. „Die gesammelten Erfahrungen aus der Lehrertestung konnten perfekt umgesetzt werden“, resümiert Einsatzleiter Reinhard Bachner.

Zusammenhalt bewiesen

Die Gmünder VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer ist stolz auf das gezeigte Miteinander: „Die beiden Tage haben gezeigt, dass in Gmünd das gute Miteinander und der Zusammenhalt an erster Stelle stehen. Das ist beeindruckend und großartig – ich bin stolz auf unsere Zivilgesellschaft und alle Einsatzorganisationen.“ Die Abläufe in den drei Gmünder Teststraßen wurden in Zusammenarbeit von Freiwilligen mit Vertretern des Roten Kreuzes, der Feuerwehren, des Bundesheeres und des Zivilschutzverbandes koordiniert.

Drei Teststraßen in der Stadthalle

In Schrems wurde in der Stadthalle auf drei Teststraßen getestet. „Ich bin den Gemeindearbeitern dankbar, dass sie intensiv mithalfen, die Teststraße aufzubauen. Außerdem möchte ich unseren drei Ärzten aus Schrems – Moschgan Widy, Martin Grubeck und Martin Hoffmann – meinen Dank aussprechen. Sie haben an beiden Tagen freiwillig die Tests gemacht. Ich bin stolz auf die Mitglieder der Feuerwehr unter der Leitung von Reinhold Zeller und des Roten Kreuzes unter Martin Gruber. Ich danke allen Freiwilligen“, meint SP-Bürgermeister Karl Harrer.

Drei Teststraßen standen der Schremser Bevölkerung zur Verfügung – somit gab es keine Wartezeiten. K. Tröstl

Nur 991 Tests in der Burgstadt

Weniger Zuspruch als erwartet gab es beim Massentest in Heidenreichstein. Von den 1.098 angemeldeten Personen blieben nur 991 übrig, die sich in der Neuen Mittelschule testen ließen – alle konnten dafür mit einem „negativ“ aufwarten. Die Wartezeiten waren gering, die freiwilligen Mitarbeiter äußerst freundlich und kompetent. So sah es auch Bürgermeister Gerhard Kirchmaier: „Von der Feuerwehr über das Bundesheer, die Bauhofmitarbeiter und das Schulpersonal bis hin zu allen Helfern wurde wirklich gute Arbeit geleistet.“ Über die Erfolgsaussichten befragt, zeigt sich das Stadtoberhaupt etwas skeptisch. „Ich hätte mir eine etwas größere Teilnehmerzahl gewünscht. Weitere Testungen würden nur bei größerem Andrang von Testpersonen Sinn machen.“

Vier positive Ergebnisse in Weitra

Hier war das Feedback der getesteten Personen laut VP-Bürgermeister Patrick Layr durchaus positiv. „Der Ablauf und die Leistung aller Freiwilligen waren echt toll. Die vier positiven Testpersonen hätten ohne Symptome noch weitere Personen anstecken können – das wurde verhindert“, betont Layr.

Helfer über 20 Stunden im Einsatz

Aus Litschau wurden 513 Teilnehmer gemeldet, 2029 Personen waren eingeladen. Das entspricht einer Beteiligung von 25,3 %.

Freiwillige Helfer beim Massentest in Litschau. Gemeinde Litschau

„Viele Menschen aus unserer Gemeinde standen über 20 Stunden bei den Testungen im Relax-Hallenbad im Einsatz“, betont VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann. Es gab keinen positiven Fall. Das Testsystem habe reibungslos funktioniert. Trotzdem hat das Freiwilligen-Team der Stadtgemeinde Litschau einen umfassenden Bericht an Notruf NÖ mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen erstellt, der dort dankend aufgegriffen wurde. Man sei für den angekündigten zweiten Massentest im Jänner bestens gerüstet.