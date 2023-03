Amina Bouroyen im Porträt: Aus Jung-Talent wurde ein Profi

Als Sportlerin hatte sie sich vor allem in der Leichtathletik und im Fußball schon in der Kindheit einen Namen gemacht. Als Musikerin erst in der Jugend – dafür gleich so richtig. Immerhin war Amina Bouroyen 15 Jahre jung, als sie Preisträgerin der Marianne-Mendt-Jazznachwuchsförderung wurde.

Heute ist die gebürtige Gmünderin 28, absolviert ein Masterstudium in Jazz-Gesang an der Musik- und Kunst-Privatuniversität Wien und ist Teil mehrerer Jazz-Formationen. Mit der Heimat verbindet sie der Wunsch, hier ein Konzert zu geben. Aber nicht nur.

Den Berufswunsch „lange nicht ernst genommen“

„Ich komme leider nicht regelmäßig nach Gmünd, aber doch immer wieder“, sagt Bouroyen. Ein Teil ihrer Familie lebt hier – und schließlich sei die es auch, die ihre Liebe zur Musik teile. Den Berufswunsch Sängerin hatte Amina Bouroyen eigentlich schon in der Kindheit. Bloß: „Ich habe das lange nicht ernst genommen und es war mir nicht bewusst, dass man es so betreiben kann, um wirklich davon zu leben.“ Als Teenager nahm sie Gesangsunterricht an der Musikschule Oberes Waldviertel bei Hanno Garrelts. Dort habe sie spielerisch und mit Freude zum Singen gefunden, blickt die 28-Jährige zurück.

Die Band „slowklang“ wurde von Amina Bouroyen gegründet. Im Bild mit Robin Gadermaier und Robert Unterköfler. Foto: privat

Den Erfolg bei der Marianne-Mendt-Jazznachwuchsförderung im Jahr 2009 sieht sie heute als Startpunkt ihrer Gesangskarriere. Und dass sie dem Jazz weiterhin treu bleiben würde, wusste sie damals schon. „Was mir an der Musikrichtung gefällt, sind die vielen unterschiedlichen Einflüsse und Strömungen, die aus der Tradition heraus entstanden sind“, erzählt Bouroyen.

Kein musikalisches Vorbild, oder doch?

Wirkliche Vorbilder hat sie nicht, geprägt fühlt sie sich trotzdem – zumindest ein bisschen – von der amerikanischen Jazz-Sängerin Gretchen Parlato. Ihr Bachelorstudium in Jazz-Gesang hat Amina Bouroyen ebenfalls an der MUK Wien abgeschlossen. Die Entscheidung, Musik zum Beruf zu machen, hat sie schon vor der Matura am Gymnasium Gmünd getroffen. „Eine Vorstellung davon, wie das Studium wirklich ablaufen wird, hatte ich aber nicht“, schmunzelt sie. Inzwischen weiß sie das. Mehr noch: Musik wurde ihr Beruf. Bouroyen unterrichtet an der Musikschule Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) und im „MusikRaum“ in Wien. „Musik machen“, das passiert vor allem mit dem Trio „slowklang“ (Gesang, Saxophon, Gitarre) und mit der Acapella-Band „HALS“.

Mit „slowklang“ tritt Bouroyen etwa am 17. März in Bad Vöslau, am 18. März in Klagenfurt und am 10. Mai in Wien auf. Dazwischen sind mehrere Veranstaltungen mit dem „MUKjazzorchestra“ geplant. Auf ihrer persönlichen Wunschliste steht auch ein Konzert in Gmünd oder der Umgebung. Und: „Etwas unter meinem eigenen Namen oder mit der Band aufzunehmen und zu veröffentlichen.“

