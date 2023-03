Schlager-Highlight in Schrems: Die „Nockis“ kommen

Im Herbst 2022 absolvierte Schlagerstar Semino Rossi den umjubelten einzigen Auftritt einer ansonsten abgesagten Österreich-Tour in Schrems, nun kündigt sich die heimische Nummer eins im Schlager-Universum für die Granitstadt an: Die „Nockis“ wollen am 17. November ein Hit-Feuerwerk in der Schremser Stadthalle zünden.

Seit 1984 verging so gut wie kein Jahr ohne neues Album des früheren „Nockalm Quintetts“, das sich mittlerweile „Nockis“ nennt. Zwölf Alben brachten die Kärntner auf Platz eins der österreichischen Albumcharts, neun weitere landeten auf Platz zwei.

In Schrems gastieren sie am 17. November ab 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Das Vorprogramm bestreiten die erfolgreichsten Schlagerbrüder des Waldviertels: „Die Jungen Waldensteiner“ Georg und Peter Lebinger, die derzeit an ihrem neuen Album arbeiten, heizen den Gästen zum Auftakt ein.

Karten gibt es bereits in allen Geschäftsstellen bei Ö-Ticket und der Waldviertler Sparkasse.

