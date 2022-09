Ausflug ins „Hexengart’l“: 1.000 Kräuter und mehr bei Silvia Appel

Die Pensionistenortsgruppe Brand um Obmann Gerhard Schindl veranstaltete einen Ausflug zu „Silvia’s Hexengartl“ nach Gopprechts. Hinter Silvia’s Hexengartl steckt Silvia Appel, die sich seit ihrer Kindheit für Kräuter interessiert. Seit diesem Jahr führt Appel als Diplomierter Wildkräuter-Guide Besucher und Gruppen wie die Pensionisten-Ortsgruppe durch ihren Garten. Über 1.000 verschiedene Kräuter können dort bestaunt, gefühlt und daran gerochen werden. Unter den vielen Kräutern war zum Beispiel die Brennnessel ein Thema: Aufgrund ihrer Brennhaare hat sie keinen besonders guten Ruf, das vermeintliche Unkraut findet jedoch Verwendung als Küchenkraut – egal ob als Spinat, Suppe oder Tee sowie als Heilpflanze bei rheumatischen Erkrankungen bis hin zur entzündungshemmenden Wirkung des Giersch.

Im Anschluss konnte in der Garage auch so einiges verkostet werden. Neben den Führungen bietet Silvia Appel auch ein Service für zu Hause an: Dabei zeigt und erklärt sie, was alles im eigenen Garten wächst, was man damit machen und wofür man es verwenden kann. Viele der bekannten Kräuterpflanzen besitzen auch eine heilende Wirkung gegen unterschiedliche Beschwerden.

