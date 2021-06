Auch sein Sohn Thomas Eigenschink, Wirtschaftsbund-Bezirksgruppenobfrau-Stellvertreter, und Organisationsreferent Andreas Krenn wünschten ihm alles Gute.

Herwig Eigenschink leitete über 30 Jahre lang den Familienbetrieb in der Gmünder Kirchengasse, den 1998 sein Sohn Thomas übernommen hat. Eigenschink machte sich auch in der Politik und Wirtschaft einen Namen, fungierte 20 Jahre als Gemeinderat und 15 Jahre als Stadtrat für die ÖVP in Gmünd. Darüber hinaus war er zehn Jahre lang Landesinnungsmeister und fünf Jahre Bundesinnungsmeister der Glaser. Er gehört seit 1950 den Pfadfindern an, organisierte elf Mal die Gmünder Messe und gehörte einer Vielzahl an Vereinen an.

Eigenschink ist seit 1962 Wirtschaftsbundmitglied und hatte zahlreiche Funktionen inne. Als Silberlöwenobmann organisierte er über 30 Ausflüge, die sich bei den Gewerbepensionisten größter Beliebtheit erfreuten. Für sein großes Engagement erhielt er etliche Auszeichnungen und Ehrungen.

Rückhalt und Unterstützung fand Herwig Eigenschink immer bei seiner Frau Margit und seiner Familie. Neben dem Sport - er geht gerne Slifahren, Tennisspielen und Golfen - ist die Familie für den Pensionisten besonders wichtig und er ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird.