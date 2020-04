Die Trafikanten hatten es viele Jahre nicht leicht, jetzt profitieren zumindest jene in Grenznähe: Der Umsatz an Zigaretten steigt angesichts der Grenzschließungen von tschechischer Seite.

„Genaue Zahlen haben wir noch nicht, aber wir gehen von einem Umsatz-Plus von 20 Prozent bei den Trafikanten im Waldviertel aus“, meint Peter Schweinschwaller, Obmann des Wirtschaftskammer-Landesgremiums der Tabaktrafikanten und gewählter EU-Vertreter für 160.000 Trafikanten in Europa.

„Bisher war der Verkauf einer ganzen Stange Zigaretten ein Luxus. Jetzt geben wir Zigarettenbestellung wie vor 30 Jahren auf.“ Trafikantin Martina Wurz

Das Laster wurde für die Raucher in Grenznähe durch Corona und die damit verbundene Grenzschließung um einiges teurer. Einkaufstouren etwa nach České Velenice, sind nicht mehr möglich, in letzter Eile angelegte Tschick-Vorräte bereits aufgebraucht. Somit bleibt nur eines: Die teureren Zigaretten in den Trafiken vor Ort zu kaufen.

Viele tun das, wie etwa ein Rundruf in den Trafiken im Bezirk Gmünd zeigt. Martina Wurz aus Heidenreichstein ist die Bezirksvertreterin der Trafikanten in der Wirtschaftskammer. „Das Geschäft mit den Zigaretten läuft gut. Es kommen Kunden, die man lange nicht mehr gesehen hat. Wir müssen sogar zwischendurch Zigaretten bestellen“, betont Wurz, die mit Kollegen in ganz Niederösterreich über eine Whatsapp-Gruppe in ständigen Kontakt steht: „Dieses Phänomen verzeichnen nur wir in Grenznähe. Im Landesinneren geht das Geschäft sehr schleppend.“ Wie ihre Kollegen habe auch sie in den vergangenen 30 Jahren durch die Konkurrenz aus dem benachbarten Ausland ums Überleben kämpfen müssen. „Da war Verkauf einer ganzen Stange schon ein Luxus. Jetzt geben wir Zigarettenbestellung wie vor 30 Jahren auf.“

Ähnliches berichtet Günter Köhler in seiner Trafik am Gmünder Stadtplatz. „Wir sind zufrieden. Wenn es nach uns geht, dann könnte die Grenze noch länger zu bleiben“, schmunzelt Köhler.

Dem kann der Weitraer Trafikant Roland Helmreich nur beistimmen. „Es werden jetzt stangenweise Zigaretten gekauft und das von Kunden, die man schon lange nicht mehr in der Trafik gesehen hat.“

Als „nicht so krass“ bewertet Manfred Rubicko in Schrems die Umsatzsteigerung durch Zigaretten: „Aber ich muss zufrieden sein.“

In Litschau profitiert Trafikant Thomas Mader auch durch die vielen Zweitwohnsitzer, die die Coronazeit im Waldviertel „aussitzen“. Anfangs sei es zu „Hamsterkäufen“ gekommen, durch die sich die Zigaretten-Nachbestellungen etwas „chaotisch“ gestaltet haben. „Jetzt läuft alles sehr gut. Expressbestellungen werden schon am nächsten Tag angeliefert.“ Für Mader, der wie ein Großteil seiner Kollegen die Öffnungszeiten in der Trafik halbiert hat, ist dieser Umsatzanstieg auch ein Beweis dafür, dass durch die billigeren Zigaretten im Ausland eine große Summe an Steuern dem Staat Österreich entgehen.

Mit diesem Thema beschäftigt sich auch Peter Schweinschwaller, der in Stadt Haag selbst eine Trafik betreibt: „Wir müssen EU-weit die Preisdifferenzen bei den Zigaretten in Griff bekommen. Wir stehen uns da selber im Weg. Eine ständige Grenzkontrolle will niemand.“

Vorstoß für EU-weit gleiche Preisniveaus

Die Preisunterschiede seien gravierend: In Irland kostet eine Packung zwölf Euro, in den östlichen EU-Ländern 2,40 Euro. „Der Ausgleich der Preise wäre der richtige Weg“, meint der EU-Vertreter. „Im Waldviertel profitieren viele Trafikanten in zweifacher Hinsicht: Die Grenze ist zu und viele Waldviertler, die auswärts arbeiten, sind jetzt daheim. In den Trafiken in Einkaufszentren, Bahnhöfen oder Flughäfen hingegen geht derzeit gar nichts“, betont Schweinschwaller. Die Auswertung der Trafiken-Umsatzzahlen werde zeigen, was dem Staat bisher an Steuern entgangen ist.