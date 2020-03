Grenze ganz dicht: Waldviertel rückt wieder an den Rand .

Hiobsbotschaft für unzählige Betriebe und Beschäftigte in Grenznähe vor allem im Waldviertel und in Südböhmen: Wie tschechische Medien am Abend des 23. März berichten, werden die restriktiven Ein- und Ausreisebeschränkungen Tschechiens zu Österreich und Deutschland auf eine Grenzschließung auch auf tägliche Berufspendler erweitert.