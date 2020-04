„Dafür ist die Bezirkshauptmannschaft zuständig. Bei allen Einreisenden muss Fieber gemessen werden. Wer Fieber hat, darf nicht nach Österreich einreisen. Außerdem haben die Grenzgänger eigene Formulare auszufüllen“, erklärt Bezirkshauptmann Stefan Grusch.

Die Polizeibeamten sollen durch Bundesheersoldaten unterstützt werden, geplant ist auch der Einsatz von Mitarbeitern des Straßendienstes, die dafür eingeschult werden sollen. „Welches Personal dafür eingesetzt wird, entscheidet der Landessanitätsstab“, betont Grusch, der für ganz Niederösterreich diese Einsätze in den letzten Tagen koordiniert hat. Betroffen davon seien die Bezirke Gmünd, Horn, Hollabrunn, Mistelbach, Gänserndorf und Bruck an der Leitha.

Für ihren Einsatz direkt an der Grenze werden die diensthabenden Beamten und Soldaten mit Schutzanzügen, Brillen, Handschuhen und Schutzmasken ausgestattet.

„Am ersten Tag werde ich mir selbst ein Bild vor Ort machen“, betont Grusch gegenüber der NÖN.

Diese Grenzkontrollen sind rund um die Uhr durchzuführen.