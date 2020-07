Unauffällige Schwerpunkt-Kontrollen in Gmünd .

Die jüngst angekündigten Schwerpunktkontrollen der niederösterreichischen Polizei an den Außengrenzen sind am Donnerstag in Gmünd bereits Realität gewesen. Richtig auffällig waren die Tätigkeiten von Exekutive und Bundesheer am Übergang vom tschechischen Ceske Velenice zur Bezirkshauptstadt im Waldviertel beim Lokalaugenschein jedoch nicht.