Flashmobs in Ceske Velenice und Gmünd .

Musiker beider Grenzstädte und deren Umgebung gestalteten im Einkaufszentrum Hai Hang und im Kaufhaus Ruzicka Kurzkonzerte.

Dabei wurde die Europahymne "Ode an die Freude" angestimmt - deren Text sowohl in deutscher als auch in tschechischer Sprache gesungen wurde.

Mehr über den Flashmob lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Gmünder NÖN.