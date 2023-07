Albrechtserin auf Urlaub in Rhodos: „Alles war voller Asche und Qualm“

„Wenn so ein Warnsignal am Handy kommt, wirst du total nervös“, sagt Jasmin Leitner, inzwischen wieder zurück in Österreich. Am 15. Juli ging es für die Albrechtserin mit ihrem Partner nach Pefkos auf der griechischen Insel Rhodos. An den ersten Tagen verlief der Urlaub wie geplant: Die beiden erkundeten die Insel, besuchten Restaurants, feierten Erdal Ekincis Geburtstag. Dass von zuhause immer wieder Meldungen über die Waldbrände auf Rhodos durchgedrungen sind, hat vorerst nicht weiter beunruhigt. „Es hat uns ja nicht betroffen, war noch weiter weg“, sagt Ekinci.

Das änderte sich allerdings schon ab dem 20. Juli: Man roch das Feuer, erkundigte sich im Hotel nach potenziellen Auswirkungen auf den eigenen Urlaub. Gemütlich draußen zu sitzen, sei schon am nächsten Abend nicht mehr möglich gewesen, blicken die beiden zurück: „Es sind dichte Rauchwolken aufgezogen, alles war voller Asche und Qualm. Es hat schon richtig gestunken.“ Letzte Urlaubsbilder vom Strand entstanden - und wäre im Hintergrund nicht schon der dichte Rauch zu sehen, könnte man sie sogar „schön“ nennen.

Rauchwolken über dem Strand: Die Urlaubsidylle in Pefkos war bald getrübt. Foto: privat

Gepäck blieb im Hotel zurück

Das Hotel sei etwa fünf bis sechs Kilometer von den verheerenden Waldbränden entfernt gewesen, sagt das Paar. Für die Urlauber wurde die Lage zunehmend gefährlich - am 22. Juli wurden sie schließlich per SMS über die bevorstehende Evakuierung des Hotels informiert. Die Koffer wurden gepackt, mussten dann allerdings an der Rezeption zurückgelassen werden. „Wir fuhren mit dem Bus weg und wussten nicht einmal, wo wir hingebracht werden“, erzählt Leitner. Gemeinsam mit mehreren hundert anderen Touristen wurden sie in einer alten Schule untergebracht.

In dieser Schule wurden die Evakuierten untergebracht. Foto: privat

Dort war man freilich nicht auf die Situation vorbereitet: „Wir sind ohne Unterlage am Boden gelegen, waren stundenlang wach. Einheimische kamen zum Glück mit Essen und Getränken.“ Diese waren es auch, die die Urlauber nach der Evakuierung in privaten Pkw zurück zum Hotel gebracht haben. An Normalität war allerdings auch dort nicht zu denken, wie Leitner und Ekinci erzählen. Es gab kein fließendes Wasser und Hotelpersonal war nur in geringer Anzahl vor Ort: „Verständlich, denn sie hatten zuhause zu tun. Wir wurden weggeflogen und sind in Sicherheit.“ Für Einheimische gehe es hingegen um die eigene Existenz.

Kommunikation funktionierte nur schleppend

Am 24. Juli spitzte sich die Lage erneut zu, diesmal ordnete der Reiseveranstalter eine Evakuierung an. Jasmin Leitner und Erdal Ekinci hatten ihre Koffer bereits gepackt, man habe jederzeit mit der Abreise rechnen müssen. Wieder wurden sie aus Pefkos gebracht, die Nacht verbrachten die beiden mit vielen anderen Urlaubern in einem großen Konferenzraum eines Hotels. Am nächsten Morgen stand die Abreise an: Schon zuvor seien Auskünfte und Kommunikation nur schleppend verlaufen, den Transport zum Flughafen wollte das Paar nicht dem Zufall überlassen und organisierte sich selbst ein Taxi.

Während anfangs nur Rauch zu sehen war, zeigte sich später auch ein Blick aufs Feuer der Waldbrände. Foto: privat

„Uns war klar, dass viele die Insel verlassen wollten. Deshalb haben wir uns auch nicht um einen früheren Rückflug bemüht und den regulären Flug abgewartet“, erklärt Ekinci. Klar, dass am Flughafen viel los war. Trotzdem habe dort alles einigermaßen gut funktioniert. Am Morgen des 25. Juli saßen die beiden im Flugzeug Richtung Wien - abgesehen von einer kleinen Verzögerung konnte es planmäßig abheben.

Was verloren geht...

Mit ihrem Rhodos-Urlaub haben Jasmin Leitner und Erdal Ekinci inzwischen abgeschlossen. „Es bleiben leider mehr negative als positiver Erinnerungen“, sagt er. Was einem auch im Nachhinein wirklich nahe gehe, seien aber weniger die eigenen Erfahrungen als das, was vor Ort verloren geht: ein Stück Landschaft, ein Stück Tourismus, ein Stück Lebensgrundlage. „Wir waren schon oft in Griechenland, aber so extrem und drückend heiß waren die Temperaturen noch nie“, sind sich die beiden einig. Und auch darüber, dass es bessere Notfallpläne für Ernstfälle wie diese brauche - auch seitens der Reiseveranstalter.

Dass es sie wieder nach Griechenland ziehen wird, steht für die zwei trotz allem übrigens fest.