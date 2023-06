Kindergarten-Zubau eröffnet: „Dafür bin ich Bürgermeister geworden“

Der Platz im Kindergarten Groß-Radischen wurde wie berichtet zu klein: Im Vorjahr sind die Arbeiten zum Ausbau angelaufen, das Gebäde bekam eine zweite Kindergarten-Gruppe und einen neuen Bewegungsraum. Neben der Baustelle lief der „normale“ Kindergarten-Betrieb weiter, das rege Treiben interessierte die Kinder in den vergangenen Monaten, wie Bürgermeister Günter Schalko in seiner Rede zur Eröffnung nochmal erzählte.

Er dankte allen Beteiligten - allen voran den Planern Rudolf Schwingenschlögl und Alexander Maier sowie dem Team der Baufirma Talkner um Karl Pieringer - für die Abwicklung der Baustelle. „Wir leben hier Anerkennung“, sagte Schalko. Es sei schön, dass mit den Kindern in Groß-Radischen viel unternommen werde, auch draußen in der Natur: „Ab und zu kommt ein Kind vielleicht mit einer Schramme nach Hause - aber genau das gehört dazu.“

Kindergarten-Leiterin Jennifer Poppinger dankte auch ihrer Vorgängerin Eva-Maria Hofbauer (derzeit in Karenz) für die Vorarbeiten zur Begleitung des Umbaus. Auch die frühere Kindergarten-Leiterin Edeltraude Arnhof - Günter Schalko begrüßte sie freilich als „Tante Traude“ - kam vorbei. Genauso wie Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Bundesrats-Abgeordnete Margit Göll, Kindergarten-Inspektorin Bettina Bacher, die Bürgermeister Andreas Kozar (Reingers) und Karl Schraml (Eggern), Alt-Bürgermeister Karl Brunner und Propst Andreas Lango, der die Segnung vornahm. Und auch die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister folgte der Einladung nach Groß-Radischen. Ihr Lob galt besonders den Pädagoginnen und deren Engagement: „Es passiert so viel, was in keinem Stundenplan steht.“