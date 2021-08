Groß Radischen: Rundballenpresse geriet in Brand .

Am späten Nachmittag des 14. August heulten im Norden des Gmünder Bezirkes die Sirenen: Die Feuerwehren Groß Radischen, Eisgarn, Eggern, Litschau und Wielings wurden zu einem Fahrzeugbrand in Groß Radischen alarmiert. Eine Rundballenpresse war in Brand geraten.