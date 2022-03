Ärger bei Anrainern: Edelholzstrasse wird breiter

Großdietmanns wächst – und das vor allem in der vor zwei Jahren um 20 Bauplätze erweiterten „Spanbichlsiedlung“ in Richtung Guggaberg. Das bringt nicht nur Vorteile mit sich, finden Anrainer: „Für diese neuen Grundstücke wurde überhaupt kein Verkehrskonzept erstellt“, sagt Christian Hemerka, der in der Edelholzstraße wohnt.

Auslöser für seinen Unmut ist die anstehende Verbreiterung ebendieser Straße. Bürgermeister Erhart Weißenböck (ÖVP) hatte schon 2020 in der NÖN angekündigt, dass im Rahmen der Infrastruktur-Schaffung für das neue Bauland auch der Regenwasserkanal in der Edelholzstraße erneuert und die Straße gleichzeitig verbreitert wird – inklusive Gehsteig, Grünflächen und neuen Fahrzeug-Stellplätzen.

Zwei Jahre später ist die Rede von einer Verbreiterung auf sechs Meter. Zu viel, wenn es nach Christian Hemerka geht: „Bei einem Haus wäre die Garage nicht mehr nutzbar, bei einem anderen würde die Straße unmittelbar an das Carport anschließen. Etwa beim Befahren mit Schneepflug ist das ein Problem.“ Außerdem habe man die Erfahrungen der Anwohner nicht in die Planung der Kanalarbeiten miteinbezogen.

Kindergartenstraße: „Ist nur ein Güterweg“

Anrainer würden nicht verstehen, warum anstatt der Edelholzstraße nicht die Kindergartenstraße – sie verläuft parallel zur Hörmannser Straße und führt am Sportplatz vorbei – ausgebaut werde. „Das ist aber keine Gemeindestraße, sondern nur ein Güterweg“, entgegnet Bürgermeister Weißenböck auf Nachfrage. Seitens der Gemeinde sei man freilich bereit, den Güterweg auszubauen, das scheitere aber am Grundankauf von den Eigentümern.

Ein Verkehrskonzept brauche es nicht, sagt er. Denn: „Es ist kein erhöhtes Verkehrsaufkommen gegeben. Zudem wird öffentlicher Grund in der Edelholzstraße von Anrainern widerrechtlich genutzt.“

Vorige Woche wurden Bewohner, die von den Straßenarbeiten betroffen sind, zu einer Verhandlung geladen. Der Termin am Montagvormittag sei für Berufstätige allerdings denkbar schlecht gewählt worden, kritisiert Christian Hemerka: „Hatte man wirklich Interesse daran, dass die Leute kommen?“ Das Schreiben sei auf den 8. Februar datiert und Einladungen teilweise zu spät bei den Betroffenen eingelangt. „Die vorgeschriebenen Fristen wurden eingehalten, der Termin richtet sich nach dem Verkehrssachverständigen“, betont Erhart Weißenböck.

Um die Situation zu entschärfen, soll die Sache neu verhandelt werden: Angedacht ist laut Bürgermeister eine Verbreiterung auf bloß fünfeinhalb Meter. „Die Beschwerden sind aus meiner Sicht ungerechtfertigt. Aber ich bin als Bürgermeister bestrebt, dass wir eine Lösung finden, die für alle passt“, sagt er. Nur: „Vom Gehsteig weichen wir nicht ab, weil das für die Verkehrssicherheit wichtig ist.“ Mit einer Entscheidung rechnet Weißenböck noch vor Ostern.

