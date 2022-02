Arbeit an Radweg: Gespräche mit Grundeingentümern

Der geplante Radweg von Großdietmanns zur Bezirkshauptstadt Gmünd ist auf Schiene. Nächster Schritt sind die Gespräche mit den betroffenen Grundeigentümern betreffend der Grundablösen.

„Wir wollen diesen Radweg so rasch als möglich in Angriff nehmen“, betont Bürgermeister Erhart Weißenböck (ÖVP). Dieser Weg wurde bereits von der KPP-Consulting GmbH, die das Radlgrundnetz erstellt, geplant. Der Hauptstrang werde, wie Bürgermeister Weißenböck hervorhebt, von der Ortschaft Dietmanns zur „Ehrendorfer Kreuzung“ geführt. Dort geht es rechtsseitig entlang der B41 in Richtung Gmünd weiter, am sogenannten Ehrendorfer Teich vorbei. Nach dem Teich soll eine Unterführung die Querung der B41 für die Radler sicherer machen. „Verkehrsarm wird der Radweg dann zur Villenkolonie in Gmünd-Neustadt führen, wo er in das Gmünder Radnetz einmündet“, erklärt Erhart Weißenböck.

Wann mit der Errichtung dieses Radweges gestartet werden kann, ist noch nicht fixiert – dies soll aber so rasch wie möglich passieren.

