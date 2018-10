Der schon länger angekündigte Bürgermeisterwechsel in der Marktgemeinde Großdietmanns dürfte noch in diesem Monat stattfinden. Alle Zeichen stehen seit voriger Woche auf „Weißenböck folgt Weissenbök“.

Johann Weissenbök, der seit 1985 als Gemeindemandatar fungiert und seit 15 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde vorsteht, wird mit 15. Oktober sein Amt zurücklegen, das bestätigte er auf NÖN-Nachfrage. Die Weichen für seine Nachfolge wurden in der Vorwoche bei der ÖVP-Fraktionssitzung gestellt. „Erhart Weißenböck aus Ehrendorf wurde dazu vorgeschlagen. Die ÖVP steht hinter diesem Vorschlag“, bestätigt der noch amtierende Bürgermeister Weissenbök.

"Es kommt auf die Terminplanung an"

Die weitere Vorgangsweise ist laut Weissenbök so geplant: Am 12. Oktober findet die Spatenstichfeier für die Wohnhausanlage „Junges Wohnen“ in Dietmanns statt, zu der sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner angesagt hat. Dabei soll Erhart Weißenböck als Bürgermeisterkandidat vorgestellt werden. Am 25. Oktober dürfte dann die Gemeinderatssitzung abgehalten werden, bei der die Bürgermeisterwahl durchgeführt wird.

Erhart Weißenböck soll dabei als Bürgermeister vorgeschlagen werden. Der Oberst des Bundesheeres, der beim Kommando des Truppenübungsplatzes Allentsteig als für die Logistik zuständiger Stabsoffizier tätig ist, hofft auf eine „breite Unterstützung“, wie er gegenüber der Gmünder NÖN betont. „Sollte ich gewählt werden, dann will ich dieses sehr verantwortungsvolle Amt mit hoher Demut annehmen.“

Für den 53-Jährigen, der als Ortsvorsteher, als ÖVP-Ortsparteiobmann sowie als Obmann des Dorferneuerungsvereines in Ehrendorf tätig ist, sind Beruf und das Bürgermeisteramt durchaus vereinbar. „Es kommt auf die Terminplanung an“, meinte Erhart Weißenböck, der bereits in der zweiten Periode als Gemeinderat fungiert.