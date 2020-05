Einbrecher stahlen eingefrorenes Wildfleisch .

Zwei Schrebergärten in Ehrendorf, die sich direkt an der Grenze zu Tschechien befinden, wurden zwischen 23. und 25. Mai von Einbrechern heimgesucht. Gestohlen wurde alles, was den Dieben in die Quere gekommen ist – sogar eingefrorenes Wildfleisch.