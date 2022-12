Gemeinde plant Großprojekte und hat zwei neue Mitarbeiterinnen

Karin Lair ist künftig für die Buchhaltung zuständig. Foto: Foto privat

Im Gemeindeamt Großdietmanns gibt es mit Karin Lair und Ursula Rabl zwei neue Mitarbeiterinnen. Die beiden folgen Sandra Kitzler, die zum Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung wechselt. Die Aufnahmen beschloss der Gemeinderat in seiner vorwöchigen Sitzung.

„Wir haben uns entschieden, den Vollzeitposten auf zwei Teilzeitarbeitsplätze aufzuteilen“, erklärt Bürgermeister Erhart Weißenböck (ÖVP). Lair wird für 20 Stunden angestellt und ist für die Buchhaltung zuständig. Rabl arbeitet 25 Stunden für die Bereiche Kindergarten, Schule, Friedhof und im Bürgerservice. Außerdem wurde Lair auch gleich zur Kassenverwalterin für 2023 bestellt.

Kräftige Investitionen, aber „keine Finanzierungsängste“

Durch Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben musste der Gemeinderat außerdem einen Nachtragsvoranschlag 2022 absegnen. Dieser Voranschlag wurde um rund 100.000 Euro erhöht und einstimmig angenommen – genauso wie der Voranschlag für 2023. „Wir bilanzieren mit einem Fehlbetrag von 289.700 Euro. Der Voranschlag ist sehr großzügig ausgelegt“, sagt Weißenböck.

Berücksichtigt ist ein Plus von 300.000 Euro bei den Energiekosten, genauso wie die Schaffung des Nahversorgers in Dietmanns, die Feuerwehrhausbauten in Unterlembach und Eichberg sowie die Schulerweiterung. Zur Finanzierung dieser Projekte will man auf Rücklagen, die sich laut Weißenböck auf 4,5 Mio. Euro belaufen, zurückgreifen. „Finanzierungsängste brauchen wir also keine zu haben“, sagt er.

Das Projekt „Nahversorger in Dietmanns“ ist auf Schiene, die Planung wurde für 27.600 Euro an Ziviltechniker Rudolf Schwingenschlögl vergeben. Vergeben wurden auch die Baumeister- und Zimmererarbeiten für den Feuerwehrhausbau in Unterlembach – für fast 650.000 Euro brutto an Leyrer+Graf. Weißenböck: „Es ist alles angerichtet. Sobald es das Wetter zulässt, kann der Bau gestartet werden.“

Auch das noch: 400.000 Euro für Kanal-Sanierungen nötig

Ein bisher nicht geplantes, aber unbedingt notwendiges Projekt steht ebenfalls an: Bei der Zehn-Jahres-Überprüfung des Kanals wurden Schäden in Hörmanns, Dietmanns und Ehrendorf entdeckt. „Wir rechnen mit Sanierungskosten um die 400.000 Euro“, betont Weißenböck. Planung und Bauaufsicht wurden ans Ziviltechnikbüro Lengyl vergeben (30.600 Euro).

Mit Gutscheinen werde jenen Personen gedankt, die sich freiwillig um die Erhaltung und Gestaltung von öffentlichen Anlagen, und Gebäuden kümmern. Auch dieser Beschluss erfolgte einstimmig.

Nach der Sitzung wurde zur Weihnachtsfeier nach Unterlembach geladen. Unter den 45 Teilnehmern aus der Gemeinde war auch Pater Georg Kaps, der für den Weihnachtssegen sorgte.

