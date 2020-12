Gertrud Cermak, die bekannte Allrounderin, Autorin und Künstlerin aus Ehrendorf, ist am 24. November mit 84 Jahren verstorben.

Gertrud Cermak wurde 1936 in Wien geboren. Sie wirkte als kaufmännische Angestellte und befasste sich als Autodidaktin ab 1977 mit Bauernmalerei, Hinterglas-, Ikonenmalerei und Aquarellen mit Waldviertler Landschafts-Motiven.

2003 erschien ihr Werk „Mein Bach bist Du“ mit ihren „Gedankensprüngen“, nahm an Lesungen in der Region teil und engagierte sich im Bildungs- und Heimatwerk Großdietmanns. Trude Cermak war viele Jahrzehnte in der Pfarre Gmünd-Neustadt als Pfarrgemeinderätin und Kirchenchor-Mitglied engagiert.

Große Verdienste erwarb sie sich durch die Betreuung der Ehrendorfer Kapelle und als Referentin bei den Ehevorbereitungskursen. Sie initiierte auch die Pfarrwallfahrten der Pfarre Gmünd-Neustadt. Pfarrer Pater Georg meint dazu: „Trude Cermak war Motor und treibende Kraft für viele Initiativen in unserer Pfarrgemeinde.“

Das Begräbnis von Trude Cermak fand am 30. November statt. Sie hinterlässt ihren Gatten, drei Kinder, fünf Enkeln, einen Urenkel und einen Bruder.