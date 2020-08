In beinahe drei Stunden wurden bei der vergangenen Gemeinderatssitzung – die wegen der Corona-Regelungen in der Volksschule abgehalten wurde – einige große Entscheidungen getroffen: Allen voran ein Grundsatzbeschluss zum Ankauf von Grundstücken in Eichberg. Dort soll laut VP-Bürgermeister Erhart Weißenböck ein neues Feuerwehrhaus entstehen.

Klare Vision, aber noch ein weiter Weg. „Das bestehende Haus ist schon zu klein und die örtlichen Gegebenheiten lassen einen Ausbau nicht zu“, erklärt er. Die Feuerwehr soll vom aktuellen Standort bei Vereinshaus und Spielplatz verlegt werden: „Wir haben den Bereich zwischen dem Bauhof und der Firma Leutgeb dafür ins Auge gefasst“, sagt Weißenböck: „Die Lage wäre ideal, weil die Strecke bis zur Bundesstraße sehr kurz ist.“ Bis es soweit ist, bedarf es allerdings noch einiger Arbeit: Als nächster Schritt werde man mit dem Grundstücks-Eigentümer in Detail-Verhandlungen treten.

Wenn alles nach Plan verläuft, soll der Baustart 2022 erfolgen, sagt Weißenböck. Insgesamt spricht er von 20.000 m², ein Viertel davon sollen der Feuerwehr vorbehalten werden.

Und der Rest? „Den wollen wir Unternehmen als Betriebsgebiet zur Verfügung stellen. Das haben wir als Gemeinde momentan leider nicht“, betont er. Entsprechende Anfragen habe er bisher immer ablehnen müssen.

Investitionen in Bauhof und Ehrendorfer Flurgasse. Der Bauhof selbst soll am Dach mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden – im Zuge dessen auch gleich das Eternitdach gegen neue Dachpaneele getauscht werden. Kostenpunkt: 50.000 Euro. Dazu kommen noch knapp 24.000 Euro für die Anschaffung eines Elektroautos für den Bauhof.

Auch in Ehrendorf stehen Arbeiten an: Der Auftrag zur Sanierung eines Teils der Flurgasse in der Höhe von 50.000 Euro brutto wurde an die Baufirma Leyrer+Graf vergeben.

Baugrund-Angelegenheiten. Drei Grundstücke in Hörmanns, die bisher landwirtschaftlich genutzt wurden, wurden umgewidmet: Gegenüber des ehemaligen Gasthauses Süß entstehen neue Bauplätze. „Die Nachfrage ist groß, gerade in Hörmanns ist kaum mehr Bauland verfügbar“, erklärt Erhart Weißenböck.

Für 20 Bauplätze im Dietmannser Siedlungsgebiet Spanbichl wurde indes der Verkaufspreis mit 23 Euro pro m² festgelegt. Die Grundstücke sollen ab dem vierten Quartal dieses Jahres zur Verfügung stehen.

Weitere Beschlüsse: Großdietmanns wird „Natur im Garten“-Gemeinde und hat sich als Ziel gesetzt, alle notwendigen Kriterien einzuhalten. Und: Der Tischtennisclub Großdietmanns erhält zum Ankauf eines Tischtennis-Tisches eine Förderung von 850 Euro. Diese Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Bei der Abstimmung über eine Personalaufnahme für den Kindergarten gab es hingegen neun Stimmenthaltungen der VP, die Mehrheit stimmte aber dafür. Ein Mandatar war aufgrund von Befangenheit nicht anwesend.