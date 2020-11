Nachdem es heuer keine Adventmärkte und andere Veranstaltungen geben wird, hat man sich in Großdietmanns etwas einfallen lassen, um Kindern und Erwachsenen beim Spazieren ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

In der Marktgemeinde wird ein Fenster-Adventkalender für die Orte Dietmanns, Ehrendorf, Eichberg, Hörmanns und Unterlembach organisiert.

Freude über das breite Echo ist groß

„An jedem Tag wird dabei ein neues Fenster hell erstrahlen und die Zeit auf Weihnachten so verkürzen“, betont Vizebürgermeister Christoph Jindra (ÖVP), der via Online-Umfrage in Dietmanns die „Initialzündung“ gegeben hat.

„Die Dietmannser waren sofort bereit, sich an der Aktion, die etwas Abstand zu Corona bringen soll, zu beteiligen. Danach kamen Rückmeldungen aus den Ortschaften, wobei Hörmanns schon seit Jahren einen Fenster-Adventkalender anbietet“, sagt Jindra. Die Freude über das breite Echo ist groß: „Wir könnten sogar mehr Fenster vergeben, als wir benötigten.“

Hirschbach: Kranz-Segnungen möglich

Jindra hat etwa für Dietmanns einen genauen Plan erstellt, auf dem die Standorte der jeweiligen Fenster eingezeichnet sind. In Dietmanns befindet sich das erste Fenster in der Augasse, am 5. Dezember gibt es ein weiteres Fenster in dieser Gasse. Dort können sich die Kinder einen „Krampusgruß“ – kontaktlos versteht sich – abholen. Das letzte Fenster am 24. Dezember wird in der Pfarrkirche Dietmanns zu finden sein.

Am 28. November besteht die Möglichkeit, die Adventkränze in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in die Kirche zu bringen. Am Sonntag können die gesegneten Adventkränze dann wieder abgeholt werden.