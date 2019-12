Durch die Hochzeit von Tanja Süß mit dem Wiener Hubert Herzog erhielt Hörmanns einen Buchautor als neuen Wochenend-Bürger. Am 11. Jänner um 19.30 Uhr wird Herzog sein neuestes Werk „Wiener Lebensspiel“ im Gasthaus Zacky präsentieren.

Hubert Herzog wurde 1977 in Wien geboren, wo er auch 1996 an der Höheren Technischen Lehranstalt für EDV und Informatik in der Spengergasse maturiert hat. Nach Ableistung des Präsenzdienstes begann er 1997 seine berufliche Karriere im ITBereich beim Versicherungsunternehmen Interunfall. Es folgte ein Kurzengagement beim Softwareanbieter Paradine AG, ehe er im Winter 2001 zu Raiffeisen wechselte.

Neben seinem Hauptberuf engagiert sich Hubert Herzog als Fußballhistoriker und publiziert von Zeit zu Zeit in diversen Sportmedien. Erste literarische Schritte unternahm der Autor bereits im Kindesalter, die Projekte blieben jedoch unvollendet und so dauerte es bis 2017, ehe sein erster Roman „Kennen Sie Proust?“ fertiggestellt worden ist.

Inspiriert von seinem Interesse für Psychologie und Philosophie kreisen seine Themen stark um den Kosmos der Emotionalität und die Herausforderungen des Lebens.

Nach seinem Debüt-Roman „Kennen Sie Proust?“, mit dem Hubert Herzog den „Best Author 2018 Award“ des Karina-Verlags erringen konnte, hat er nun sein zweites Werk im Karina-Verlag veröffentlicht, bei dem der zum Fußballstar avancierte Wiener Eduard, der ein Schuhgeschäft eröffnen will, im Mittelpunkt steht.