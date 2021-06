Im Gemeindegebiet von Großdietmanns gibt es entlang der B41 drei unfallträchtige Kreuzungen. Jetzt kann Bürgermeister Erhart Weißenböck (ÖVP), der sich seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren konsequent um eine Lösung bemüht hat, einen „großen Durchbruch für die Verkehrssicherheit“ verkünden.

Das jetzt fixierte Vorhaben beinhaltet einen Kreisverkehr bei der „Ehrendorfer Kreuzung“, eine Ampel bei der „Friedhofskreuzung“ sowie je eine Abbiege- und Auffahrtsspur (in Richtung Weitra) bei der „Arztkreuzung“ – vor Wielands ist die Querung der B41 und ein Linksabbiegen nach Gmünd künftig nicht mehr gestattet. Die Ampel soll künftig aber auf der B41, wie Weißenböck betont, nur dann auf Rot schalten, wenn ein Fahrzeug vom Friedhof oder von der Augasse auffahren will.

Umsetzung bis 2023 geplant. Die bauliche Entschärfung der Situation ist wie berichtet Teil des „Mobilitätspaketes Nördliches NÖ“, das Land NÖ trägt dafür auch die Kosten. Jetzt geht es laut Weißenböck bereits um die Detailplanungen für die drei Kreuzungs-Lösungen mit dem Land NÖ, „Landesrat Ludwig Schleritzko unterstützt uns dabei sehr“. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der B41 sei somit in greifbarer Nähe: „Auf allen betroffenen Kreuzungen hat es schwere Unfälle, leider auch mit Todesopfern gegeben. Mir ist es wichtig, dass so etwas, so gut wie es nur geht, ausgeschlossen werden kann“, meint der Bürgermeister.

Schleritzko will das finale Projekt demnach noch im Juni präsentieren, die Umsetzung ist anschließend bis 2023 vorgesehen.

„Verkehrsfluss auf B41 dadurch am wenigsten beeinträchtigt.“ Die geplanten Maßnahmen würden nicht nur für mehr Verkehrssicherheit sorgen, sondern auch Sinn machen, betont der Gemeindechef. „Dadurch ist der Verkehrsfluss auf der B41 am wenigsten beeinträchtigt. Die Ampel bei der Friedhofskreuzung macht nicht nur die Querung oder das Auffahren sicherer, sondern macht auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h in dem Bereich notwendig“, sagt der Bürgermeister. Das Limit wurde von Anrainern jahrelang gefordert.

Der Wegfall der B41-Querung beim Arzthaus könne durch die Nutzung des künftigen, nahen Kreisverkehrs bei Ehrendorf kompensiert werden, „das ist kein großer Umweg“.

Auch das: Radweg von Dietmanns nach Gmünd soll kommen. Die Pläne führen noch zu weiteren verkehrstechnischen Maßnahmen. „Die Fuß- und Radwegunterführung der B41 nahe der Arztkreuzung soll auch gleich ausgebaut werden. Hier ist derzeit eine Schiebestrecke für Radler, das Radeln durch die Unterführung ist verboten.“

Wie der Ausbau aussehen werde, das ist noch unklar. „Fakt ist, dass wir beim Radland sind und einen Radweg von Dietmanns nach Gmünd errichten wollen“, verrät Weißenböck. Der soll entlang der B41 bis zum „Ehrendorfer Teich“ führen, dort soll es durch eine neue Unterführung zur Flurgasse in Ehrendorf und über die verkehrsarme Straße gehen. Bei der ehemaligen Bobbin-Fabrik soll der Weg schließlich ins Radwegenetz der Stadt Gmünd einmünden.

Betriebsgebiet Dietmanns wird auch gleich erweitert. Und weil das bestehende Betriebsgebiet zwischen der Ehrendorfer Kreuzung und dem Ortsbeginn von Dietmanns um etwa zwei Drittel in Richtung Gmünd vergrößert werden soll, wird auch noch eine Straßenbaustelle in Dietmanns dazukommen.

Damit das Areal neben der Bundesstraße wachsen kann, muss die aktuelle Ortszufahrt nämlich ein kräftiges Stück weiter weg von der B41 verlegt werden. Die neue Straße soll dann aus Dietmannser Sicht zunächst am erweiterten Betriebsgebiet gerade vorbei und dann links direkt zum künftigen Kreisverkehr führen. Den neuen Platz brauche man, betont Weißenböck: „Es gibt immer wieder Anfragen von Firmen, die sich bei uns ansiedeln wollen.“ – Sobald die Planungen abgeschlossen sind, wird mit den erforderlichen Grundablösen begonnen.