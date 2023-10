„Mehr geht nicht“: Fitness Union mit Rekord bei Sportakrobatik-Kursen

Die angemeldeten Kinder und Jugendlichen werden in drei Gruppen aufgeteilt, dafür steht ein Team aus drei Trainerinnen und Betreuern, die vor allem die Sicherung der angehenden Sportakrobaten übernehmen, bereit. „Ohne die Unterstützung der vielen Freiwilligen wäre die Durchführung dieser Kurse unmöglich“, sagt Präsidentin Weissensteiner, die neben Simone Niederl und Kathrin Haidvogl diese Kurse leitet.

Einmal in der Woche geht es für die Teilnehmer - es sind vorwiegend Mädchen und nur zwei Buben angemeldet - in den Turnsaal der Volksschule Großdietmanns. „Wir starten mit Rolle Vorwärts und Rückwärts, Kopf- und Handstand, Überschlägen bis hin zu akrobatischen Figuren. Auf Muskelkräftigung und Körperspannung liegt der Fokus“, erklärt die Präsidentin. „Der Spaß an der Bewegung steht dabei aber immer im Vordergrund.“

Seit 2017 werden Sportakrobatik-Kurse von der Fitness Union Waldviertel angeboten. „Wir haben immer viele Teilnehmer bei diesen Kursen, aber in der neuen Saison ist der Andrang extrem groß. Das freut uns natürlich“, meint Weissensteiner, die mit den angehenden Sportakrobaten bis zum zehnjährigen Bestandsjubiläum der Fitness Union Waldviertel im kommenden Jahr einen Auftritt plant. „Wir werden bis zu unserem Jubiläum bestimmt schon eine ansprechende Choreografie einstudiert haben. Das ist unser Ziel und das ist durchaus realistisch.“

60 Kinder und Jugendlichen starteten in den drei Gruppen "Sportakrobatik" der Fitness Union Waldviertel. Foto: Fitness Union Waldviertel

Dass sich die Kids und die Jugendlichen gerne bewegen, sehe man an den vielen Anmeldungen. „Leider gibt es in unserem Umkreis aber für Kinder kaum eine Möglichkeit, richtig Turnen zu lernen. Nur in Krems, Horn oder Dobersberg werden Sportakrobatik-Kurse angeboten. Das ist schon sehr schade“, betont Wessensteiner. „Die Kinder profitieren davon. Sportakrobatik bringt einfach sehr viel für Körper, Geist und auch die Seele. Kommunikation und Teambuilding werden dabei gefördert.“

Aber nicht nur die Nachfrage bei den Sportakrobatik-Kursen sei groß, mittlerweile sind laut Weissensteiner auch alle weiteren angebotenen Kurse für Kinder in der Region ausgebucht. Das Eltern-Kind-Turnen, das Familien-Turnen und das Kinderturnen erfreut sich großer Beliebtheit. Für die Erwachsenen gibt es Kurse wie Bauch-Bein-Po, Stepaerobic, Kraft- und Ausdauer Training, Pilates oder das Seniorenturnen. „Auch hier ist die Nachfrage in Großdietmanns, Unserfrau und St. Martin groß.“ Die Fitness Union Waldviertel ist außerdem für „Kinder Gesund Bewegen“ mit drei Trainern in zehn Institutionen, Kindergärten und Schulen, eingesetzt.

Die Fitness Union Waldviertel hat aktuell an die 350 Mitglieder, diese Zahl steige laufend. Ein Termin für den nächsten Sportakrobatik Auftritt steht noch nicht fest.