Neuer Musikstern im Waldviertel: Festhalten, was berührt

Die junge Elisabeth Viktoria Koller hat sich in letzter Zeit neben Haushalt und Hausrenovierung der Prosa hingegeben und zahlreiche Texte über Dinge des täglichen Lebens und Sachen, die sie berühren, in Reim und Vers niedergeschrieben. Unter ihren Werken finden sich über 50 Gedichte und viele private Sprüche und Kurzgeschichten, die sie als Glückwunsch für Freunde und Verwandte verwendet.

Außerdem hat sie bereits 18 Lieder geschrieben und auch selbst die Musik dazu komponiert. Mit der jungen Songwriterin geht offensichtlich im Waldviertel ein neuer Musikstern auf. Bisher hat sie vier eigene Kompositionen in einem professionellen Studio aufgenommen, die Titel: „When Two Souls Stick Together“, „God Loves You“, „Love Is the Best Thing“ und „Menschen findet doch den Frieden“.

Diese Lieder sind auf Youtube auf verschiedenen Portalen zu finden. Die Texte handeln vom Alltag, sind vor allem Liebesballaden, die zarten und weichen Stimmen wirken beruhigend auf das Gemüt der Zuhörer. Musikvideos sind in Planung, aus den vorerst 18 tiefgründigen Liedern soll eine Musik-CD entstehen. Ihre Gedichte will Lisa Vicky, wie sich die Künstlerin nennt, als Buch herausgeben.

