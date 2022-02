Pläne für Nahversorger: Laden statt Bank?

Die Filiale der Raiffeisenbank in Dietmanns ist Geschichte (die NÖN berichtete). Jetzt will die Gemeinde, die bereits das Obergeschoß des Gebäudes besitzt, auch das Erdgeschoß von der Raiba zurückkaufen und möglicherweise in der ehemaligen Bankfiliale einen Nahversorger etablieren.

„Das wäre unser Plan, ob wir diesen auch realisieren können, wissen wir noch nicht“, betont Bürgermeister Erhart Weißenböck (ÖVP). Betreffend des Rückkaufes wurden bereits Gespräche mit der Raiba geführt. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier eine Einigung erzielen werden“, sagt Weißenböck. Überlegungen, wie die Nachnutzung der geschlossenen Bankfiliale aussehen könnte, gibt es auch. „Da wir in unserer gesamten Gemeinde nur einen Hofladen in Unterlembach, ansonsten aber kein Geschäft mehr haben, werden wir versuchen, hier einen Nahversorger zu etablieren. Ob uns das gelingen wird, werden wir sehen“, meint der Bürgermeister.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden