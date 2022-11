Premiere: Erstmals Adventmarkt beim Bauernladen

In der Marktgemeinde Großdietmanns gibt es heuer erstmals drei Adventmärkte: Zu den traditionellen Veranstaltungen in Dietmanns (26./27. November) und Eichberg (10./11. Dezember) kommt am 3 . und 4. Dezember erstmals der „Unterlembacher Advent“.

Veranstaltet wird er von der Feuerwehr Unterlembach. Dazu gibt es beim Bauernladen am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr kulinarische Köstlichkeiten wie Wildspezialitäten, Waffeln, Hausmannskost sowie Glühwein und Punsch. Natürlich darf Kunsthandwerk – Handgeschnitztes & Co. – nicht fehlen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.